Решить вопрос онлайн стало ещё проще – теперь сервис «Госуслуги. Решаем вместе» доступен не только на портале Госуслуг, но и в мобильном приложении. Здесь можно отправить своё обращение и отследить результаты в личном кабинете буквально в несколько кликов.