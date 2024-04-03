Форма поиска

Для слабовидящих

«Госуслуги. Решаем вместе»

03.04.2024

Решить вопрос онлайн стало ещё проще – теперь сервис «Госуслуги. Решаем вместе» доступен не только на портале Госуслуг, но и в мобильном приложении. Здесь можно отправить своё обращение и отследить результаты в личном кабинете буквально в несколько кликов.

Как сообщить о проблеме?

Укажите точку на карте, сделайте фото или видео и опишите ситуацию. Обращение получат ответственные службы.

Далее исполнитель сообщит вам о результатах решения проблемы. Если результат или ответ от ведомства не устроил, верните обращение – его рассмотрят повторно.

Как поделиться мнением с органами власти?

В мобильном приложении удобно принимать участие в опросах: делитесь мнением по улучшению качества работы и благоустройству, предлагайте варианты по улучшению работы местных органов власти, ЖКХ и не только. Здесь же можно отслеживать результаты общественных обсуждений и публичных слушаний, которые проводят органы власти региона.

Скачать приложение можно по ссылке в российском магазине приложений RuStore:  

apps.rustore.ru/app/ru.gosuslugi.pos

03.04.2024

03.04.2024