«Госуслуги. Решаем вместе»
Решить вопрос онлайн стало ещё проще – теперь сервис «Госуслуги. Решаем вместе» доступен не только на портале Госуслуг, но и в мобильном приложении. Здесь можно отправить своё обращение и отследить результаты в личном кабинете буквально в несколько кликов.
Как сообщить о проблеме?
Укажите точку на карте, сделайте фото или видео и опишите ситуацию. Обращение получат ответственные службы.
Далее исполнитель сообщит вам о результатах решения проблемы. Если результат или ответ от ведомства не устроил, верните обращение – его рассмотрят повторно.
Как поделиться мнением с органами власти?
В мобильном приложении удобно принимать участие в опросах: делитесь мнением по улучшению качества работы и благоустройству, предлагайте варианты по улучшению работы местных органов власти, ЖКХ и не только. Здесь же можно отслеживать результаты общественных обсуждений и публичных слушаний, которые проводят органы власти региона.
Скачать приложение можно по ссылке в российском магазине приложений RuStore: