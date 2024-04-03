Отделение СФР по ХМАО – Югре обеспечило участника СВО высокотехнологичным протезом по государственному контракту
В марте протез с микропроцессорным управлением был передан участнику специальной военной операции. Речь идёт о получившем осколочное ранение жителе Сургута. Дмитрий Башкирцев добровольно ушёл на СВО. Врачи пытались спасти ногу, но, к сожалению, из-за того, что бойца долго не могли эвакуировать с поля боя, время было потеряно, ногу пришлось ампутировать.
Мужчина обратился в региональное Отделение СФР с просьбой обеспечить его протезом. ОСФР заключило государственный контракт на изготовление протеза бедра с микропроцессорным управлением на общую сумму более 6 миллионов рублей и выдало Дмитрию направление на получение технического средства реабилитации.
«Вернувшись домой, я получил от государства бионический протез, который вернул мне возможность свободно двигаться. Буду теперь, как и раньше, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Огромное спасибо специалистам всех структур, которые принимают участие в решении вопросов, возникающих у участников СВО, поддерживают их и создают условия для полноценной и эффективной жизни», —поделился Дмитрий.
Коленный модуль протеза приводит вычисления согласно данным, поступающим с датчиков движения, угла наклона и гироскопа, что позволяет контролировать оптимальную скорость и силу фазы сгибания и разгибания коленного узла.
«Социальный фонд на особом контроле держит работу с участниками, ветеранами СВО и их семьями, в том числе по обеспечению техническими средствами реабилитации. Кроме того, хочу отметить, что в этом году фонд начал проактивно выпускать электронные сертификаты для демобилизованных участников специальной военной операции на всю номенклатуру технических средств реабилитации (ТСР), указанных в индивидуальной программе реабилитации», — отметила Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделением СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Подробнее о получении электронных сертификатов участниками СВО можно прочитать по ссылке: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/news/~2024/02/01/260036
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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