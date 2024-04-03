Первые гастроли Казанского татарского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева в Ханты-Мансийск
С 16 по 18 апреля 2024 года состоятся «Большие гастроли» Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева в Ханты-Мансийске, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров программы «Большие гастроли» на сцене «Театра обско-угорских народов ˗ Солнце» пройдут показы спектаклей «Лейли и Меджнун», «Необыкновенные ичиги» и «Гульчачак».
«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Это первые гастроли Казанского татарского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева в Ханты-Мансийск. «Очень радостно, что мы едем в Ханты-Мансийск, регион, который сохраняет национальные традиции и самобытность. На самом деле с руководством «Театра Солнце» мы задружились во время мероприятий в рамках Ассоциации национальных театров, куда входит и наш Казанский ТЮЗ имени Г.Кариева. Для зрителей «Театра Солнце» везем спектакли с татарским национальным колоритом по татарской народной сказке и произведению классика начала ХХ столетия Гаяза Исхаки, а также – современное прочтение бессмертной истории любви Лейли и Меджнун. Спектакли эти необычные по форме и воздействию на зрителя, они будут интересны как молодежной, так и взрослой аудитории, покажут менталитет и характер татарского театра. Очень надеемся, что в ближайшее время сможем принять у себя представителей «Театра Солнце» – уверены, их гастроли обогатят кругозор татарского зрителя и укрепят культурные связи между регионами», – поделилась директор Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Луиза Шарова.
16 апреля 15:00/18:00 – «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН», 16+
Жанр: Мелодрама
Продолжительность: 1 час 10 минут
Автор: Низами Ганджави, инсценировка: Юлия Тупикина, перевод: Луиза Янсуар
Режиссер: заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ренат Аюпов
Художник: Иршат Азиханов
Композитор: лауреат международных и Всероссийских конкурсов, премий им. М.Джалиля и Д.Сиразиева Эльмир Низамов
Хореограф: лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Нурбек Батулла.
О, сколько мир познал историй, подобных любви Ромео и Джульетты! У кариевцев же сюжет лишен книжного пафоса и гипертрофированных страстей. Поначалу зритель оказывается в ловушке собственных стереотипов: влюбленные, злой рок в лице разлучника-отца и ожидаемый трагичный финал, на который намекает отсылка к знаменитому сюжету «Лейли и Меджнун». Но история татарских Ромео и Джульетты не так проста и имеет неожиданно реалистичную развязку.
Шестнадцатилетняя Йолдыз, рафинированная девочка из богатой семьи, едва приступив к занятиям в новой школе, знакомится с одноклассником Булатом, чей социальный статус не столь безупречен. Отец Булата спился, и все заботы о содержании младших братьев и сестер взял на себя 16-летний подросток, совмещающий учебу в школе с работой. Между Йолдыз и Булатом вспыхивает первое страстное чувство, расцвету которого препятствует отец девочки — богатый вдовец Радиф, посвятивший свою жизнь воспитанию «частички своей души» и не замечающий того, что его забота становится тягостной для Йолдыз, нуждающейся в свободе и доверии, кроме того, обвиняющей отца в самоубийстве матери.
Йолдыз уговаривает Булата угнать автомобиль, некогда принадлежавший ее погибшей матери, и, продав его, на вырученные деньги обеспечить семью. Поначалу отказавшийся от безумной идеи мальчик, узнав о том, что его возлюбленную силой отправили в Москву и, вероятно, им не суждено увидеться, — поступает согласно совету Йолдыз, разумеется, тут же попав в поле зрения властного отца девочки. Не став заявлять в полицию, Радиф, отпускает подростка. Йолдыз же, тем временем, предпринимает отчаянные попытки попасть в Казань. Наконец, влюбленным удается встретиться, но финал драмы оказывается непредсказуем, как и сама жизнь.
Актерский состав: Алсу Файзуллина, Айрат Шамс, Гульназ Вафина. Булат Гатауллин, Халида Сунгатуллина, Эльдар Гатауллин.
17 апреля 15:00/18:00 - «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИЧИГИ», 6+
Жанр: Новелла
Продолжительность: 1 час 15 минут
Автор: Гаяз Исхаки, инсценировка: Назифа Каримова
Режиссер: заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ренат Аюпов
Художник: Ильшат Вильданов
Композитор: лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Миляуша Хайруллина.
Маленький герой этой доброй истории, произошедшей в преддверии чудесного мусульманского праздника Курбан-байрам, Ахмадулла, как и многие его друзья ходит в медресе своей родной деревни Габдулла. Он прилежно учится, стараясь равняться на отца, имама местной мечети. Весь год малыш лелеял мечту получить в подарок на праздник новые сафьяновые ичиги, которые он видел во сне много раз, то и дело на утро испытывая терпение друзей своими рассказами о мечте.
Наступает заветный предпраздничный вечер, когда каждый член семьи получает от отца долгожданный подарок, но, увы, Ахмадулла остался без ичигов, ведь мастер не успел пошить их в срок. Расстроенный мальчик в слезах отправляется в кровать, утешаемый бабушкой. Отец, видя неподдельное страдание из-за разбитых надежд сына, решает отправиться в ночь за ичигами в Арск.
А малыш, тем временем, ложится спать и видит странный сон, в котором соседские дети дразнят его за то, что он пришел в мечеть в маминых ичигах. Очнувшись от кошмара, мальчуган бежит к родным, приготовившим вожделенный подарок любимому Ахмадулле, на что тот отвечает: «Я вырос за эту ночь! Я понял, чудо не в ичигах! Это когда мы все вместе! Папа! Мама! Бабушка! Даже Рабига, которая все время меня дразнит! Вот это счастье! Ведь счастье может быть чудом, бабушка!»
Актерский состав: Лейсан Большова, Рамзия Закирзянова, Фанис Калимуллин, Диляра Зиннатова, Эльдар Гатауллин, Рамиль Вафин, Рузанна Хабибуллина, Альсина Закирова, Альбина Гайзуллина, Гульназ Вафина, Мкса Камалов, Алсу Шакирова, Алсу Файзуллина, Альбина Нугманова, Илсаф Назипов, Эндже Яруллина, Айрат Шамс.
18 апреля 19:00 - «ГУЛЬЧАЧАК», 12+
Жанр: Страшная сказка
Продолжительность: 40 минут
Режиссер: Булат Гатауллин
Хореограф: Елена Музеева
Художник по свету: Дмитрий Солопов
Прекрасная Гульчачак и жуткая ведьма, таинственное дерево и загадочное озеро... Персонажи татарской народной сказки оживают в театре... нет, не на сцене, а в совершенно неожиданном месте и совсем непривычном виде. Вечером, когда за последними припозднившимися сотрудниками театра закрываются двери, здесь начинается страшная сказка. Что победит - добро или зло? Ведьма заглянет в душу каждого...
Артист театра Кариева Булат Гатауллин пробует себя в роли режиссера. По мнению театральных критиков, которые увидели постановку в рамках XIV Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Ремесло», получается весьма успешно.
После спектакля состоится чаепитие – «Мәтрүшкә party», в ходе которого на примере спектакля будет обсуждение, будем беседовать о мифах и мифических образах.
Актерский состав: Гульназ Вафина, Алсу Шакирова, Альбина Гайзуллина, Рамиль Вафин, Эльдар Гатауллин, Самира Яруллина, София Озджан.
Справка:
Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева:
ВКонтакте - https://vk.com/kariev_teatri
Телеграм - https://t.me/teatrkarieva
Телефон для получения дополнительной информации о театре: 8 (953) 491-45-01 (заместитель директора по маркетингу театра Кариева Мустафина Фанзиля Рамилевна)