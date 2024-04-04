Офицеры Росгвардии встретились с руководством фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске

За этот период работы центра выполнено более 416 тыс. амбулаторных посещений,

в стационарных условиях проведено более 86000 случаев госпитализаций пациентам

с злокачественными заболеваниями, из них в условиях дневного стационара более 35 тыс. госпитализаций.