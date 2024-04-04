Офицеры Росгвардии встретились с руководством фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске
В рамках всероссийской акции «Своих не бросаем» в Ханты-Мансийске на площадке окружного филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» состоялась рабочая встреча офицеров Управления Росгвардии по ХМАО — Югре и руководства фонда.
В мероприятии также приняли участие ветераны специальной военной операции и председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Татьяна Тихон.
Руководитель регионального филиала Игорь Илык провел для гостей экскурсию по учреждению и рассказал о работе социальных координаторов.
Главная задача фонда — комплексная помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Здесь они получают меры социальной поддержки, лекарственное обеспечение, психологическую и юридическую помощь. Также для качественного отдыха посетителей предусмотрена комната психологической разгрузки и игровая зона для детей.
«Благодаря взаимодействию с представителями регионального филиала фонда «Защитники Отечества» нам удается решать и вопросы комплектования подразделений ведомства. Некоторые ветераны специальной военной операции после окончания контракта продолжают службу в рядах Росгвардии», — отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Во время встречи офицеры Росгвардии передали социальным координаторам фонда «Защитники Отечества» сведения о членах семей военнослужащих и сотрудников ведомства, погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе для оказания им адресной помощи.
В завершение мероприятия участники обсудили проведение совместных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи и чествование подвигов участников специальной военной операции.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре