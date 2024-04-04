Музей геологии, нефти и газа на форуме «Нефтяная столица»
Седьмой Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» проходит с 3 по 4 апреля 2024 г. в городе Ханты-Мансийске. Музей геологии, нефти и газа представил на форуме стенд, посвященный году первой «нефтяной навигации», и организовал бесплатную «Нефтяную почту».
В этом году мероприятие приурочено к 60-летию с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири. Для участников форума подготовлена насыщенная программа. Все дни будет проходить конкурс инновационных проектов. Дополнительно на выставке предприятия и ученые представят свои разработки.
Тематический стенд Музея геологии, нефти и газа, посвященный событиям 1964 года — это год первой «нефтяной навигации». На плазме демонстрируются фотоснимки из фонда музея, посвященные этому событию.
В это время ещё не были построены трубопроводы Шаим – Тюмень и Усть-Балык – Омск, железная дорога до Сургута и Нижневартовска. Проблему доставки углеводородного сырья из открытых геологами залежей на переработку в Омск тогда мог решить только речной транспорт. Перед отправкой первого нефтяного танкера по маршруту Шаим-Омск пришлось провести колоссальную работу по укреплению речных берегов, спиливанию лишних деревьев и углублению фарватера.
Визуальный ряд рассказывает о том, как в конце мая 1964 года впервые заработали нефтяные промыслы Западной Сибири. А затем из трёх точек — из Шаима по реке Конде, из Усть-Балыка по Юганской Оби и из Мегиона по Большой Оби — отправились три буксирных парохода с тремя нефтеналивными баржами, специально построенными на Тюменском судостроительном заводе.
Из предметного ряда стенда в двух горизонтальных витринах представлены образцы нефтей и предметы речников, переданные в дар музею Ханты-Мансийским окружным управлением водных путей и судоходства в 2005 году. Всего экспонируется около 30 таких предметов: макеты речных навигационных знаков, приборы и инструменты, которые использовались на речных судах.
Участникам форума музей презентует уникальные научно-популярные издания «Атлас нефти» и «Атлас газа» серии «Нефтегазовая история».
Также организована бесплатная активность «Нефтяная почта»: специально для этой площадки музей изготовил 500 эксклюзивных открыток с изображенными на них пейзажами Югры в стилистике нефтяных разливов. Для основы визуала лицевой стороны открытки использована макросъемка нефти Самотлорского месторождения. Гармоничную композицию помог доработать искусственный интеллект.
На все открытки прямо на месте можно наклеить нужное количество марок. Карточки можно взять на память или прямо на форуме опустить в специальный ящик для последующей отправки почтой по указанному адресу и передачи, таким образом, сердечного привета родным и близким в любую точку России.
Информационная справка:
Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Музей был создан 24 сентября 1993 года, а открыт в 2003 году. В 2023 году «Нефтяной» отметил свой 30-летний юбилей.
За годы динамичного развития Музей геологии, нефти и газа стал крупным региональным центром сохранения наследия эпохи геологического открытия подземных богатств Севера Западной Сибири и знаковых исторических предметов промышленного преобразования тайги и болот. Больше чем за четверть века своей истории музей сформировался как пространство популяризации науки с многочисленными интерактивными научно-познавательными площадками.
Сегодня музей выступает пространством открытия и применения научного знания, местом локализации исторической памяти о нефтегазовой эпохе страны, центром профессионального ориентирования и просвещения среди подрастающего поколения.
В настоящее время в музейном фонде более 38 000 предметов, в том числе уникальные коллекции минералов и горных пород, палеофауны, образцов нефти и нефтепродуктов, а также многочисленные картографические, документальные, книжные, изобразительные, технические, вещевые, наградные и нумизматические источники, повествующие о событиях нефтегазовой летописи России.
Отдельное внимание обращено к историческим персоналиям, открывшим Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию и создавшим новую сеть поселений человека и производственные объекты инфраструктуры Западносибирского нефтегазового комплекса. Жизнь героев-первопроходцев на выставках музея звучит как многогранный подвиг, в котором главное – Человек.
Благодаря своей деятельности музей выступает одним из ключевых драйверов продвижения миссии по сохранению исторической памяти нефтегазовой индустриализации региона и страны в целом.
Отдел по связям с общественностью Музея геологии, нефти и газа