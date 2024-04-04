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Традиционный праздник обских угров «Вороний день» пройдет в Ханты-Мансийске

04.04.2024

По поверьям народов ханты и манси ворона первой прилетает в суровый северный край, принося с собой тепло, и громким карканьем пробуждает природу.

Окружной Дом народного творчества приглашает на Окружной фольклорный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».

Гостей и жителей Ханты-Мансийска ждёт знакомство с уникальной традиционной культурой обских угров: выступления фольклорных коллективов, этноспортивные площадки, мастеровые, где каждый желающий сделает памятный сувенир, а также дефиле лауреатов Окружного конкурса на лучший костюм Вороны.

В Год семьи на празднике будет царить атмосфера семейных традиций - более 15 выставочных проектов, демонстрирующих уклад семьи, представят на народное голосование, участники Окружного конкурса «Семейные истоки» из всех уголков Югры.

Приходите всей семьей 13 апреля в 12.00 в парк имени Бориса Лосева. Первых 100 гостей праздника ждет подарок от вестницы весны.

Организаторы праздника – Департамент культуры Югры, Окружной Дом народного творчества.

Ханты-Мансийск, парк им. Бориса Лосева, 13 апреля, с 12.00 до 15.00

04.04.2024

04.04.2024
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