Онкологическому центру БУ «Окружная клиническая больница» исполнилось 12 лет
За этот период работы центра выполнено более 416 тыс. амбулаторных посещений,
в стационарных условиях проведено более 86000 случаев госпитализаций пациентам
с злокачественными заболеваниями, из них в условиях дневного стационара более 35 тыс. госпитализаций.
Выполнено более 17 тыс. курсов радиотерапии; прооперировано более 14 тыс. человек;
с использованием установки «Гамма-нож» пролечено 1500 пациентов; общее число радиоизотопных исследований достигло более 33 тыс.; проведено более 14 тыс. позитронно-эмиссионных томографий; сделано свыше 19 тыс. сцинтиграфических исследований; более 41 тыс. курсов химиотерапии получили пациенты в окружном онкологическом центре.
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