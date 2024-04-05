Все покупки слабоалкогольных напитков в Югре будут регистрироваться в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак»
С 1 июня 2024 года розничные магазины, а также другие предприятия, осуществляющие продажу пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в потребительской таре, должны передавать в государственную информационную систему мониторинга товаров ГИС МТ («Честный знак») сведения о розничной реализации пива и пивных напитков с помощью контрольной кассовой техники в режиме реального времени.
Как пояснили в Департаменте экономического развития Югры, для этого владельцам этих предприятий необходимо оформить либо настроить электронную подпись и зарегистрироваться в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак» https://markirovka.crpt.ru/register, а также заключить договор с ООО «Оператор-ЦРПТ» и оператором фискальных данных.
Как сообщил заместитель директора департамента Виталий Костин, Постановлением Правительства Российской Федерации предусмотрено поэтапное внедрение маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков. «Второй этап внедрения маркировки охватывает участников оборота пива и слабоалкогольных напитков, осуществляющих розничную реализацию продукции, – уточнил он. - Следует отметить, что в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях за отсутствие регистрации в системе маркировки в установленные сроки, а также за нарушение работы с товаром, подлежащим маркировке, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 1 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц - от 50 000 до 500 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения».
Более подробная информация находится в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак» https://честныйзнак.рф.
Также можно обратиться в службу технической поддержки ООО «Оператор-ЦРПТ» по адресу электронной почты: beer@crpt.ru либо по телефону 8-800-222-15-23.
Все инструкции по работе в системе размещены на сайте честныйзнак.рф и в разделе «Помощь» https://beer.crpt.ru/help/list личного кабинета системы маркировки.