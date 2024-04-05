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Для слабовидящих

В Тюмени стартует акции «Георгиевская ленточка»

05.04.2024

Открытие акции «Георгиевская лента» пройдет 8 апреля в 15:00 на Цветном Бульваре. В преддверии Дня Победы, с целью увековечивания памяти о подвиге наших ветеранов и героев Великой Отечественной войны, стартует акция «Георгиевская ленточка».

Для жителей и гостей города активисты «Молодой Гвардии» прочтут стихи о войне и зажгут огненный меч «Победы», который символизирует неугасаемую память и бессмертный подвиг наших героев. Завершится мероприятие вальсом Победы и торжественной раздачей Георгиевских ленточек.

«Георгиевская лента стала символом победы над фашизмом. Сохранение истории и памяти о героях Великой Отечественной войны — одна из главных задач. Яркий пример искажения истории мы видим на Украине, когда героями становятся фашисты, с которыми сражались наши герои и погибали ради нас с вами. Нельзя допускать такого, важно знать свою историю, без неё не будет будущего», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.

 Помимо открытия акции, Георгиевские ленточки можно будет получить всем желающим в различных точках города до 9 мая включительно.

 

Расписание акции «Георгиевская ленточка»:

10 апреля 15:00 ул Дзержинского;

12 апреля 15:00 площадь 400-летия;

15 апреля 15:00 ТРЦ Гудвин;

17 апреля 15:00 ТРЦ Галерея Вояж;

19 апреля 18:00 Сквер Института Культуры;

23 апреля 15:00 Цветной Бульвар;

25 апреля 15:00 ул Дзержинского,

30 апреля 15:00 Набережная Тюмени;

1 мая 15:00 Цветной Бульвар;

3 мая 15:00 ТРЦ Кристалл;

6 мая 15:00 Набережная Тюмени;

 9 мая 18:45 Площадь памяти

 

Давайте вместе сохранять память о Великой Победе! 

С уважением, ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"

+7 (345) 279-87-43

05.04.2024

05.04.2024