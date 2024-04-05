Праздник покорителей недр: в преддверии Дня геолога в Музее геологии, нефти и газа прошла встреча с ветеранами геологоразведки
5 апреля в Музее геологии, нефти и газа в формате дружеского чаепития «Беседы не у костра» прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню геолога. Участниками встречи стали ветераны геологической отрасли Югры.
В первое воскресенье апреля в России отмечают День геолога, профессиональный праздник исследователей тайн земли. В этом году дата приходится на 7 апреля. Помимо геологов, этот день своим профессиональным праздником считают люди всех профессий, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых.
Праздник возник после открытия геологами в начале 1966 года нефтегазоносного района Западной Сибири. Его инициаторами выступила группа геологов во главе с академиком А. Яншиным. День геолога учредил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года. Указ Президента РФ № 659 от 31 июля 2013 года закрепил торжество.
На праздничное мероприятие в формате дружеского чаепития «Беседы не у костра» в Музее геологии, нефти и газа собрались четыре десятка ветеранов геологоразведки ОАО «Хантымансийскгеофизика». Ныне несуществующее предприятие было создано в 1951 году и является одним из первопроходцев в изучении недр Западной Сибири, вело сейсморазведочные работы на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской и Томской областей и Красноярского края.
Специальными гостями мероприятия стали представители трёх династий геологов. К слову, именно трудовая династия ханты-мансийских геофизиков, Наталья и Денис Рещиковы, выступили в начале этого года с предложением о создании в одном из павильонов московской ВДНХ мультимедийного музея, посвященного трудовым династиям России. Президент страны, Владимир Путин, идею одобрил.
Денис Георгиевич, сын выдающегося геофизика-оператора Георгия Михайловича Рещикова, на мероприятии выступил с приветственным словом и предложил в дар Музею династий на ВДНХ семейную реликвию – плащ-дождевик отца.
Представитель трудовой династии Гидион, Валентина Андреевна, предложила в дар Музею династий на ВДНХ гитару и семейные фотографии.
В свою очередь, представитель трудовой династии Зариповых, Эмма Мидхатовна Зарипова, – член Союза журналистов России, дочь советского и российского нефтяника, выдающегося деятеля Югры Мидхата Фатхулбаяновича Зарипова, привезла из Сургута альбом с семейными фотографиями, награды и значки отца, а также раритетный фотоаппарат «ФЭД».
С профессиональным праздником ветеранов поздравила Губернатор Югры, Наталья Комарова. «Ваша память, ваши реликвии станут составляющими нашего югорского выставочного зала на ВДНХ. Истории, которые будут здесь рассказаны, я надеюсь, станут частью постоянно действующей выставки, посвященной трудовым династиям в нашем музее. От имени всех югорчан поздравляю геологов и все специализации, которые включает в себя это направление, с предстоящим профессиональным праздником! Есть такое наблюдение, что неслучайно именно первое воскресенье апреля выбрано под этот праздник. Весна входит в активную фазу и начинаются полевые работы. Успехов в труде!», – пожелала в своей речи Наталья Владимировна.
Частью программы стала презентация короткометражного фильма «Мой дедушка – герой». Главный герой фильма – Николай Александрович Кисельников – ветеран труда, награжден медалью за освоение недр западной Сибири, орденом трудовой славы, номерным значком Петра Первого и номерным значком «Отличник разведки недр». Кинолента – работа воспитанницы студии фото и видеопроизводства Школы креативных индустрий, внучки Николая Александровича, Амины Абдуллаевой. Николай Александрович также присутствовал в зале и отвечал на вопросы.
Украшением встречи стал один из негласных гимнов геологов: песня советского барда Юрия Кукина «А я еду за туманом». Ветераны говорили об истории освоения края и перспективах горной отрасли, вспоминали дела давно минувших дней, делились историями из своих трудовых будней. В одной только Западной Сибири с начала освоения территорий отработано около миллиона километров профилей, разведаны тысячи геологических объектов, открыто 410 месторождений нефти. Таков результат работы настоящих профессионалов.
«Невозможно преувеличить значение профессии геолога. Это и профессиональное чутьё, и самоотверженность, и призвание, и образ жизни, и бесконечная влюбленность в своё дело! Работа для сильных духом и телом! Хочу сказать, что это замечательно, что наши дорогие ветераны своим примером каждый раз вдохновляют молодое поколение на новые подвиги. Ну а мы, в свою очередь, трепетно храним историю подвигов наших первопроходцев и поздравляем их с профессиональным праздником!», – поздравил ветеранов директор музея, Александр Паньков.
Информационная справка:
Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Музей был создан 24 сентября 1993 года, а открыт в 2003 году. В 2023 году «Нефтяной» отметил свой 30-летний юбилей.
За годы динамичного развития Музей геологии, нефти и газа стал крупным региональным центром сохранения наследия эпохи геологического открытия подземных богатств Севера Западной Сибири и знаковых исторических предметов промышленного преобразования тайги и болот. Больше чем за четверть века своей истории музей сформировался как пространство популяризации науки с многочисленными интерактивными научно-познавательными площадками.
Сегодня музей выступает пространством открытия и применения научного знания, местом локализации исторической памяти о нефтегазовой эпохе страны, центром профессионального ориентирования и просвещения среди подрастающего поколения.
В настоящее время в музейном фонде более 38 000 предметов, в том числе уникальные коллекции минералов и горных пород, палеофауны, образцов нефти и нефтепродуктов, а также многочисленные картографические, документальные, книжные, изобразительные, технические, вещевые, наградные и нумизматические источники, повествующие о событиях нефтегазовой летописи России.
Отдельное внимание обращено к историческим персоналиям, открывшим Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию и создавшим новую сеть поселений человека и производственные объекты инфраструктуры Западносибирского нефтегазового комплекса. Жизнь героев-первопроходцев на выставках музея звучит как многогранный подвиг, в котором главное – Человек.
Благодаря своей деятельности музей выступает одним из ключевых драйверов продвижения миссии по сохранению исторической памяти нефтегазовой индустриализации региона и страны в целом.
Отдел по связям с общественностью МГНГ press@muzgeo.ru