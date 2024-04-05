Праздник покорителей недр: в преддверии Дня геолога в Музее геологии, нефти и газа прошла встреча с ветеранами геологоразведки

Открытие акции «Георгиевская лента» пройдет 8 апреля в 15:00 на Цветном Бульваре. В преддверии Дня Победы, с целью увековечивания памяти о подвиге наших ветеранов и героев Великой Отечественной войны, стартует акция «Георгиевская ленточка».