Подведены итоги Окружного фестиваля художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я сердцем вижу мир».
В адрес Окружного Дома народного творчества из 19 муниципальных образований Югры поступило 680 заявок от желающих продемонстрировать свой талант и мастерство.
30 марта лауреаты Фестиваля - ансамбли и соло исполнители представили лучшие творческие номера.
«Участники хора – очень трепетно отнеслись к конкурсу. Мы готовились, переживали, старались. Сердце радуется, что люди с инвалидностью могут не только жить полноценной жизнью, но и показывать свои творческие таланты», - поделилась Наталья Бичукова, председатель Нефтеюганской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
«Для меня это выступление и сам Гала-концерт очень значимы... Ровно год назад я в этот день 31 марта я лежал на половину парализованный в реанимации г. Нефтеюганска и врачи спасали мне жизнь без всяких гарантий и каких либо прогнозов... И вот спустя год день в день и час в час я стоял на своих двоих ногах, держал микрофон и участвовал в Гала-концерте, в столице моей родной Югры, на самой большой для меня сцене в гостеприимных стенах Окружного Дома народного творчества», - рассказал Александ Коваленко, лауреат I степени Окружного фестиваля «Я сердцем вижу мир», представитель Нефтеюганской районной местной организации Ханты-Мансийской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
«Наши ребята с радостью поехали в Ханты-Мансийск. Спасибо организаторам за то, что оценили и пригласили. Наши творческие коллективы начинали по шажочку еще в местной организации общества инвалидов в г.п. Пойковский. Потихоньку росли и сегодня счастливы выступать на этой большой сцене. На фестивале мы встретили новых друзей и будем рады встретиться вновь», - рассказал Владимир Зборошенко, представитель
Удивительно душевная и трогательная атмосфера царила в зале. Каждый зритель по-новому взглянул на наш мир, прочувствовал его сердцем и унес собой частичку тепла, которую подарили наши артисты.
Мы выражаем слова благодарности и признательности всем участникам фестиваля, их наставникам, родным и близким за силу воли, творческий поиск и стремление самовыражаться с помощью искусства.