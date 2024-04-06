Подведены итоги Окружного фестиваля художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я сердцем вижу мир».

6 апреля в городе Нягани в парке «Центральный лес культуры и отдыха» на площадке «Эмдер» состоялся традиционный праздник обских угров – Вороний день. Поприветствовать птицу пришли горожане и гости из городов Советского, Приобья, Ханты-Мансийска и села Казыма.