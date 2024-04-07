Жителей югорской столицы научили методам борьбы с плохими привычками
Дискуссионный клуб «Не дай привычкам управлять тобой!» состоялся в ханты-мансийской «Точке кипения» 6 апреля.
Организатором мероприятия выступил Центр помощи гражданам «Фавор».
Участники дискуссионного клуба обсудили актуальные для общества виды зависимостей, в числе которых алкоголизм, наркомания, табакокурение, расстройство пищевого поведения, игромания. Кроме того, эксперты рассказали на личном опыте, как побороть вредные привычки и сформировать полезные.
Организаторы мероприятия привлекли спикеров из разных сфер деятельности: профессиональных спортсменов, представителей благотворительности, бизнеса, , духовенства, врач-иммунолога-нутрициолога, а также психолога для того, чтобы максимально объемно осветить столь наболевшую для общества тему.
Также в рамках встречи руководитель Центра помощи гражданам «Фавор» Демид Лажинцев анонсировал старт четвертого потока «Школы трезвости» - проекта «Фавора», где каждый может научиться избавляться от вредных привычек.
«Здесь нет места осуждению, стыду и сожалению. Школа трезвости – это не «общество анонимных алкоголиков», а сообщество людей, готовых к переменам к лучшему. Наши ученики проходят психолого-педагогическую программу обучения по избавлению от любых пристрастий: пищевые привычки, игромания, импульсивный шоппинг, табакокурение, алкогольная и наркотическая зависимость и прочее. В основе курса - исправление ориентировки сознания с помощью научного подхода, по окончании курса человек выходит из своей зависимости и начинает жизнь с чистым сознанием, свободным от вредных привычек. Участие бесплатное, присоединиться к следующему потоку 8 апреля может любой человек», - отметил руководитель проекта.