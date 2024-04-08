Руководитель Управления Росгвардии по ХМАО – Югре принял участие в представлении нового начальника регионального УМВД России
Начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков принял участие в официальной церемонии представления нового главу регионального УМВД России полковника полиции Сергея Ветохина.
В режиме видеоконференцсвязи представлял нового руководителя министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.
В мероприятии приняли участие начальники территориальных органов внутренних дел, взаимодействующих министерств и служб, представители органов власти и местного самоуправления, общественники и ветераны.
Владимир Колокольцев охарактеризовал нового главу как грамотного и обладающего большим практическим опытом офицера имеющего высокие профессиональные качества.
Начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков пожелал успехов Сергею Александровичу и выразил уверенность, что совместными усилиями ведомств удастся добиться высоких результатов в служебной деятельности.
Справочно:
Сергей Александрович Ветохин родился 4 декабря 1979 года в Ставропольском крае. В 2002 году окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция», в 2013 году – Академию управления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В органах внутренних дел Российской Федерации проходит службу с 2002 года. В 2012 году назначен на должность начальника ОМВД России по Александровскому району Ставропольского края.
В 2014 году назначен на должность начальника ОМВД России по Минераловодскому району Ставропольского края.
В мае 2018 года возглавил УМВД России по г. Ставрополю.
Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2024 года Ветохин Сергей Александрович назначен начальником УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
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