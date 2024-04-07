Волонтеры помогли в восстановлении Тобольского центр помощи для бездомных животных «Право на жизнь»
Активисты Тобольского местного отделения «Молодой Гвардии» помогли восстановить территорию после пожара в Тобольском центре помощи для бездомных животных.
В результате пожара значительная часть территории была уничтожена огнем. Это стало большим ударом как для сотрудников центра, так и для его питомцев. Молодогвардейцы очистили территорию от обломков и начали процесс восстановления.
«Мы надеемся, что наша помощь сделает жизнь бездомных животных лучше. Это наш долг – поддерживать тех, кто в этом нуждается, и мы продолжим нашу работу», - сказал руководитель Тобольского отделения «Молодой Гвардии» Дмитрий Лаптандер.