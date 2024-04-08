В Нягани отметили Вороний день
6 апреля в городе Нягани в парке «Центральный лес культуры и отдыха» на площадке «Эмдер» состоялся традиционный праздник обских угров – Вороний день. Поприветствовать птицу пришли горожане и гости из городов Советского, Приобья, Ханты-Мансийска и села Казыма.
Приветствуя жителей и гостей города Нягани, научный сотрудник «Музейно-культурного центра» Людмила Торохова отметила:
– Вороний день – самый долгожданный праздник обских угров. Для ханты и манси начало года приходилось именно на весну. Ворона первой прилетает на Север и начинает вить гнёзда, в это время природа просыпается!
От того, как мы сегодня встретим ворону, зависит то, как скоро к нам придёт тепло и наступит весна.
Затем Л.А. Торохова отметила сертификатами и ценными подарки 15 семей коренных народов, в которых в течение года родились дети.
Началась концертная программа, которую вели: директор театра обско-угорских народов «Солнце» Евгений Захаров и художественный руководитель фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» Фаина Иштимирова.
Концерт начала известная в округе самобытная исполнительница авторских песен на хантыйском языке Зоя Лозямова. В своей песне она пожелала всем крепкого здоровья, удачи и успехов на жизненном пути.
Своим мастерством игры на нарсьюхе порадовал юный няганец Тимофей Проскуряков, ученик Л.А. Тороховой.
Затем концерт своими номерами, сменяя друг друга, украсили артисты театра обско-угорских народов «Солнце» и исполнительницы фольклорного коллектива «Ёмвош ёх».
На сцене состоялся мастер-класс по исполнению традиционного танца обских угров «Куренька», к которому с восторгом подключились все зрители праздника.
Жительницы города Нягани Людмила Хомляк и Анна Ганерт представили шуточную сценку «Петущ, Петущ, кумие», чем вызвали неподдельный восторг зрителей.
Концертная часть праздника завершилась общей песней-пожеланием доброго и удачливого года.
В течение праздника в парке «Эмдер» была развёрнута ярмарка, где каждый желающий мог приобрести предметы быта, утварь, украшения в национальном стиле. Кроме этого, на мастер-классах взрослые с детьми мастерили ворон – вестниц весны на Севере.
Сегодня особой популярностью пользовалась фотозона с огромными вороньими крыльями - здесь каждый хотел сфотографироваться.
В завершение праздника гости отведали блюда традиционной кухни обских угров.
Людмила Гурьева