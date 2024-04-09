Жители деревни Сартыньи отметили «Вороний день»
«Вороний день», или Вурнга хатл (по-хантыйски) – это древний праздник, сохранившийся до наших дней от предков, это праздник встречи вороны – птицы, приносящей на своих крыльях тепло. Ворона в культуре обских угров является вестником новой жизни и пробуждения природы.
Вот уже несколько лет в небольшой деревне Сартынья возродили празднование этого дня. «Вороний день» по обычаю начался с обряда очищения, затем накрыли стол, попросили духов-покровителей скорейшего мира, взаимопонимания, благополучия, удачи на промыслах, здоровья и счастья для всех жителей Земли. Каждый повязал на веточки священной берёзы ленточки, пожелав себе, родным и близким здоровья и благополучия.
В этом году на празднике были гости из Игрима. Одна из них Валентина Алексеевна Карымова, она рассказала о важности соблюдения обрядов, сохранения и популяризации традиционных праздников.
Все вместе мы, жители деревни Сартыньи, вспомнили легенды, приметы, связанные с серой вороной, которая является покровительницей женщин и детей, дружно разгадывали загадки о птицах.
В конце праздника жители деревни поблагодарили ворону – вестницу весны – за новую жизнь.
Луиза Тихоновна,
деревня Сартынья, Берёзовский район