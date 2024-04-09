Жители деревни Сартыньи отметили «Вороний день»

В Югре на данный момент не наблюдается опасных гидрологических явлений. На всех реках округа - ледостав. Такое заявление сделал окружной главк МЧС. В ведомстве рассказали о прогнозе по паводку. Подготовка к нему ежегодно проводится заблаговременно.

