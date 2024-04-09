Более 1 400 федеральных льготников Югры получили путевки на санаторно-курортное лечение в 2023 году
В 2023 году 1 420 федеральных льготников Югры получили путевки на санаторно-курортное лечение от регионального Отделения СФР. На эти цели было направлено более 62 миллионов рублей.
На обеспечение санаторно-курортным лечением имеют право федеральные льготники, которые не отказались от набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно в пользу денежных выплат. Льготники направляются на лечение в санатории для профилактики основных заболеваний, таких как болезни системы кровообращения, эндокринной системы, органов дыхания, нервной системы и т.д.
Право на бесплатные путевки имеют не только граждане льготных категорий, но и сопровождающие их лица. Например, сопровождающие граждан первой группы инвалидности и детей с инвалидностью. В 2023 году было выдано 467 путевок для сопровождающих граждан. Проезд к месту лечения и обратно для граждан льготных категорий и их сопровождающих также является бесплатным.
Для получения путевки на санаторно-курортное лечение необходимо иметь справку о наличии соответствующих показаний по форме 070/у. Подать заявление можно в клиентской службе Отделения СФР, в МФЦ или через портал Госуслуг.
Путевки предоставляются в порядке очередности по дате подачи заявления и профилю заболевания. Узнать свой номер в очереди можно на региональной странице сайта СФР в разделе «Гражданам», «Санаторно-курортное лечение граждан льготных категорий» - вот здесь. Для этого потребуется ввести номер СНИЛС.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре