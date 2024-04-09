В МЧС Югры дали прогноз по паводку
В Югре на данный момент не наблюдается опасных гидрологических явлений. На всех реках округа - ледостав. Такое заявление сделал окружной главк МЧС. В ведомстве рассказали о прогнозе по паводку. Подготовка к нему ежегодно проводится заблаговременно.
В прошлом году уточнили реестр территорий, которые могут быть подтоплены - они расположены в 46 населённых пунктах Югры. Стоит отметить, что в эти зоны не попадают участки федеральных автотрасс, железной дороги, мосты, места захоронения отходов, объекты с круглосуточным пребыванием людей, водозаборы.
Мониторинг обстановки проводится круглосуточно через 45 гидропостов, систему «Безопасный город», «Атлас опасностей и рисков» и другие информационные сервисы.
В третьей декаде апреля на затороопасных участках югорских акваторий проведут подрыв льда. Во время половодья на возможные ЧС готовы отреагировать более 4,5 тысяч спасателей.
«Также подготовлена аэромобильная группировка главного управления с полным комплектом снаряжения на случай необходимости оперативной переброски спасателей. В готовности 64 пункта временного размещения со всем необходимым для жизнеобеспечения пострадавшего населения. Правительством Югры и органами местного самоуправления созданы все необходимые резервы материальных и финансовых средств», - рассказал Вадим Симоненко, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Югре.
ТВ «Югра»