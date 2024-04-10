Птицы – главные вестники весны!
Вы обращали внимание, – с каким сопротивлением и неохотой зима уступает свои права весне? Если бы мы не имели календаря и часов, как в древние времена, по каким признакам мы бы определили приход весны? Конечно – это яркое солнце, удлинённый световой день, и главный вестник весны – это птицы! На Север к нам первыми возвращаются вороны! Поэтому коренные жители, радуясь их прилёту, устраивали по этому поводу праздник!
Говорят – «Вороний день» - один из любимых праздников обских угров. Он, наверное, потому и любимый, что символизирует приход весны, что земля – природа просыпается от зимней спячки, всё как будто «оживает» после долгой холодной зимы, зарождается новая жизнь в виде яркой зелени, новорожденных птенцов, зверей. Этот праздник сродни Новому году у коренных северян!
В последнее время среди населения прослеживается большой интерес к этому традиционному событию: праздник проводят повсеместно! Раньше ведь как было: увидели первую ворону – тогда и праздновали её прилёт. Теперь же праздник проводят в определённые даты.
6 апреля 2024 года праздник «Вороний день» прошёл и в городе Нягани на территории полигона «Эмдер» в парке «Центральный лес культуры и отдыха». Ответственным лицом за проведение данного мероприятия выступило Муниципальное автономное учреждение культуры города Нягани «Музейно – культурный центр». Участниками праздника стали приглашённые гости из города Ханты-Мансийска: знаток и носитель традиций народа ханты – Лозямова Зоя Никифоровна, педагог дополнительного образования «Детского этнокультурно-образовательного центра» Светлана Астапович, хантыйский фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») и артисты Обско-угорского театра «Солнце».
Наверняка природа сама радуется прилёту первых птиц – морозная и солнечная погода выдалась на этот день! Красочное оформление, яркие наряды присутствующих и гостей, праздничная атмосфера, яркое солнце – всё задавало хорошее настроение! Со сцены звучали песни на хантыйском и мансийском языках, на спортивной площадке проходили состязания по национальным видам спорта. А также – торговля сувенирами, дегустация традиционных блюд, выставка творческих работ, мастер-классы, конечно же, традиционное угощение ухой и горячим чаем – вот неполный список активностей, которые можно было посетить на празднике! Мужчины и женщины, люди почтенного возраста и молодёжь с колясками и детьми постарше – всем нашлось развлечение по душе!
Да, в городе Нягани ворону встретили и отпраздновали её прилёт!
Весна идёт, весне - дорогу!
Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЭКОЦ»
Светлана Астапович