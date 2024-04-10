Санаторно-курортное лечение для детей доступно круглый год
Весна – традиционно период планирования летних поездок и отпусков. Море, солнце и фрукты – это, конечно лучшее оздоровление для всех детей, живущих на территориях, приравненных к крайнему северу. Но дети, имеющие хронические заболевания, дополнительно нуждаются в санаторно-курортном лечении, которым их один раз в два года обеспечивают медицинские учреждения Югры.
«Порядок направления детей на санаторно-курортное лечение регламентирован приказом Департамента здравоохранения Югры. Наша детская поликлиника обеспечивает граждан в возрасте от четырех до восемнадцати лет путевками «Мать и Дитя». В соответствии с этой путевкой оздоровление по санаторно-курортному лечению может получить сам ребенок, который состоит на учете с хроническим заболеванием, а также сопровождающий его взрослый, имеющий постоянную прописку в ХМАО. Ежегодно по путевкам от нашей поликлиники проходят оздоровление порядка 60-70 детей. Основные направления – это санаторий «Юган», санаторий имени Сагандуковой, бывают путевки в Минеральные воды - это Железноводск и Ессентуки, и совсем единицы - в Анапу и в Сочи», - рассказала Юлия Ляшенко, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница».
Распределение и выдача путевок производится в детской поликлинике на весь календарный год на основании заявлений родителей, в соответствии с очередностью, профилем заболевания ребенка и местом лечения. Основаниями для отказа в получении путевки являются предоставление недостоверных сведений, наличие медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения и не соблюдение периодичности диспансерных приемов – ребенок должен наблюдаться у участкового врача не реже одного раза в полгода.
Специалисты также отмечают, что заявление родителей в предоставлении путевки может быть аннулировано, если они неоднократно отказывались от предложенных направлений санаторно-курортного лечения по профилю заболевания в течение календарного года. В этом случае подать заявление можно повторно. Кроме того, если у родителей и других законных представителей все же не получается воспользоваться предложенной путевкой, оздоровить детей можно и на базе амбулаторного отделения медицинской реабилитации окружной клинической больницы. Отделение оснащено не хуже любого санатория – здесь круглый год доступно водолечение, физиотерапия, лечебная физкультура, грязелечение, галотерапия.