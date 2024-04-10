Волонтеры начали работу по борьбе с возможным паводком в Тюменской области

С 10 апреля по 22 июня Ханты-Мансийский автономный округ - Югра примет участие в благотворительной акции «Красная гвоздика» фонда «Память поколений». Она станет одним из 78 регионов России, в котором волонтеры будут распространять значки «Красная гвоздика» за пожертвования.