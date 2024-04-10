Волонтеры начали работу по борьбе с возможным паводком в Тюменской области
В связи с повышенным риском подтопления в некоторых районах Тюменской области и объявлением режима ЧС, волонтерские группы активно включились в работу по информированию населения о возможной эвакуации и снижению угрозы затопления жилых домов, расположенных вблизи рек.
В деревне Казанка Ишимского района местные волонтеры приступили к подготовке и укладке мешков с песком для создания защитной дамбы. Это мера, направленная на минимизацию потенциального ущерба от паводков.
В городе Ялуторовске команды волонтеров организовали обходы по жилым домам, информируют граждан о необходимости быть готовыми к возможной эвакуации из-за угрозы подтопления. За первый день волонтеры обошли более 150 квартир и 30 частных домов.
Ишим готовится к приему волонтеров из «Молодой Гвардии» Тюмени, которые уже зарекомендовали себя участием в гуманитарных миссиях в новых регионах и помощью в ликвидации последствий лесных пожаров на территории Тюменской области.
«Опыт работы в чрезвычайных ситуациях у нас есть. Сейчас наши волонтеры уже включены в работу в Казанке и Ялуторовске, в ближайшее время команда тюменских молодогвардейцев отправится в Ишим. Будем работать. Будем помогать — это наш долг и наша ответственность», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
Молодая Гвардия Единой России