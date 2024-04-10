В помощь ветеранам: с 10 апреля Ханты-Мансийский автономный округ - Югра поддержит всероссийскую акцию «Красная гвоздика»
С 10 апреля по 22 июня Ханты-Мансийский автономный округ - Югра примет участие в благотворительной акции «Красная гвоздика» фонда «Память поколений». Она станет одним из 78 регионов России, в котором волонтеры будут распространять значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Собранные средства пойдут на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре пожертвования собирают «Волонтеры Победы» и участники федеральной программы по развитию «серебряного» добровольчества «Молоды душой». Их можно будет встретить на центральных улицах городов, массовых мероприятиях и городских праздниках по всей стране. Волонтеры одеты в фирменную одежду с символикой «Красной гвоздики» и волонтерской организации, в руках у них боксы для сбора пожертвований: взнос можно сделать наличными или по QR-коду. В благодарность участники акции получают значок в виде красной гвоздики.
Кроме волонтеров в распространении значков принимают участие и маркетплейсы Wildberries и OZON.
В 2024 году «Красная гвоздика» проходит уже девятый раз. В 2023 году совместными усилиями с партнерами акции удалось распространить почти 2 млн значков и собрать более 55 млн рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в акции принимали участие «Волонтеры Победы» и «Молоды душой», вместе им удалось собрать 1,2 миллиона рублей. Благотворительный фонд «Память поколений» направил деньги на оплату операций, покупку современных слуховых аппаратов, инвалидных кресел-колясок и лекарств для ветеранов Великой Отечественной войны.
Принять участие может любой желающий!