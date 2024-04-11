В Нягани стартовала диспансеризация «одного дня» для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции
Скрининг - обследования проходят по четвергам в БУ «Няганская городская поликлиника». Мероприятия, в том числе в рамках углубленной диспансеризации и диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья, проводятся с целью своевременного выявления заболеваний и факторов риска опасных состояний.
«Первый этап диспансеризации подразумевает организацию всех инструментальных исследований/обследований и прохождение специалистов в течение одного дня. Мужчины сдают анализ крови, проходят ЭКГ, спирометрию, затем идут на прием к докторам. Второй этап включает консультацию врачей и методы обследования с учетом полученных травм и имеющихся или впервые диагностированных состояний», - рассказывает Галина Шепелева, заместитель главного врача по медицинской части.
Направление на диспансеризацию ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции могут получить у участкового врача-терапевта. Согласно отдельному алгоритму оказания медицинской помощи участникам СВО, взаимодействие с пациентами данной категории осуществляют два доверенных терапевта.
В компетенции участковых специалистов - решение вопросов диагностики, лечения и профилактики заболеваний и состояний, выписка лекарственных препаратов, оформление направлений на медико-социальную экспертизу, а также получения медицинской реабилитации и паллиативной помощи.
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