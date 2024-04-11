В Югре Росгвардия обеспечила охрану правопорядка во время проведения мусульманского праздника Ураза-Байрам
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с сотрудниками полиции выполнили задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности прихожан в период проведения одного из главных мусульманских праздников Ураза-Байрам в населенных пунктах автономного округа.
В муниципалитетах региона в местах массового пребывания граждан были организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны, а для обеспечения оперативного реагирования наряды групп задержания были ориентированы к местам проведения праздничной молитвы. В 29 мероприятиях приняли участие более 17.000 югорчан.
«В период проведения религиозного торжества нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было. Резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии не задействовался», – прокомментировал начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
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