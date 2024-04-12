В Югре прошла кадровая программа в сфере молодёжной политики
В Ханты-Мансийске с 8 по 10 апреля прошла кадровая программа «ПРОразвитие» для управленческих команд муниципальных образований молодёжной политики. Участие в ней приняли около 100 руководителей и специалистов органов местного самоуправления, реализующих молодежную политику и их подведомственных учреждений, представителей общественных организаций и молодежи.
Организаторами программы выступили Департамент молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры и автономная некоммерческая организация «Молодёжный центр Югры».
Программа реализуется совместно с тренерами и экспертами АНО ДПО «Институт молодёжи» с апреля по июнь этого года, и включает в себя дистанционную оценку компетенций, разработку стратегической сессии, курс повышения квалификации на онлайн-платформе, а также очную межмуниципальную сессию.
«Идея проведения кадровой программы появилась после того, как в автономном округе прошёл аудит сферы молодёжной политики. По итогам этой оценки были даны рекомендации, на основе которых разработан комплексный план, касающийся различных аспектов работы с молодёжью. Мы выстроили программу для анализа существующих систем работы на муниципальном уровне, выявления сильных и слабых сторон и разработки перспектив развития данной отрасли», – отметил Иван Хлебников, начальник управления по молодёжной политике Департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.
Участники программы приняли участие в разнообразных экспертных сессиях, изучив аналитические данные по отрасли молодежной политики. Особое внимание было уделено разработке сценариев и созданию продуктов, которые будут привлекать и вовлекать молодежь в активную деятельность – проектов, мероприятий, молодёжных пространств – согласно актуальным трендам и вызовам.
«Здорово, что основной акцент кадровой программы сделан именно на изучении потребностей и интересов молодых людей, а не на ожиданиях взрослых или структур молодежной политики. Также важно осознавать, что конкуренция за внимание молодого человека идёт не между участниками молодёжной сферы, а буквально со всем тем, что его ежедневно окружает: с социальными сетями, поп-культурой и т.д. Обучение по данной программе помогает составить реалистичный портрет молодого человека, учитывая именно его запросы и потребности», – отметила Севинч Мамедова, начальник управления молодёжной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района.
Практические блоки программы позволили участникам разработать концепции и планы будущих стратегических сессий по развитию молодежной политики в своих муниципальных образованиях.
«Важно понимать, что формировать образ будущего всегда следует вместе. Именно разработанные вами для проведения в муниципалитетах стратегические сессии вместе с молодыми людьми, с коллегами по другим отраслям, с родительским сообществом, с инициативными НКО и бизнесом и могут содержать каркас потенциальных будущих решений в развитии молодёжной политики на местном и локальном уровнях. Вовлечение и кооперация — это главные принципы, позволяющие создавать образ интересного будущего своей территории и вместе воплощать его в жизнь», — подчеркнул Николай Бажитов, директор АНО «Институт молодёжи».
Кадровая программа является важным шагом в развитии молодежной политики на муниципальном уровне и способствует улучшению навыков и знаний команд, работающих в этой сфере, а также помогает адаптировать программы и мероприятия к изменяющимся интересам и потребностям молодежи.
Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»