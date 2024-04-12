Волонтеры по борьбе с возможным подтоплением некоторых районов Тюменской области прошли инструктаж по оказанию первой помощи
Молодогвардейцы в эту субботу отправляются в Ишим на помощь местным жителям. Они будут помогать в создании временной дамбы и информирование населения. В случае подтопления будут помогать в эвакуации жителей, а также работать в ПВР.
В Штабе общественной поддержки прошел инструктаж от Центра военно-спортивной подготовки «Воин» для волонтеров «Молодой Гвардии». В ходе мероприятия участники получили необходимые знания и навыки по оказанию первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Это стало одним из этапов подготовкой к предстоящей отправки волонтеров в Ишим, где волонтеры будут оказывать помощь местному населению в связи с угрозой паводка.
Опытные специалисты Центра «Воин» подробно рассказали о методах оказания первой помощи при различных травмах и неотложных состояниях, которые могут возникнуть во время стихийных бедствий.
Напомним, волонтеры уже имеют опыт работы в чрезвычайных ситуациях , оказывая помощь при тушении пожаров в Тюменской области и участвуя в гуманитарных миссиях в новых регионах.
«Наша задача – не только помочь жителям Ишима не допустить подтопления домов, но и обеспечить безопасность. Сейчас наши волонтеры работают в Казанском районе и Ялуторовске, Тобольске там у нас находятся местные отделения «Молодой Гвардии», – сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.