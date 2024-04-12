Почта России доставит открытки гостей фольклорного праздника «Вороний день» в Ханты-Мансийске
Старинный праздник коренных народов севера «Вороний день» пройдёт в этом году 13 апреля в Парке им. Бориса Лосева в Ханты-Мансийске. Здесь в шатре непосредственно в прогулочной зоне разместится специальный почтовый пункт.
К этому событию подготовили специальные тематические открытки со стихами хантыйской поэтессы Марии Вагатовой (Волдиной), посвящёнными весне, и изображением ворона — также символа наступающей весны для северных народов.
Сотрудники Почты помогут быстро найти индекс получателя и правильно заполнить адресные строки. Сразу отсюда участники фольклорного фестиваля смогут отправить послания родным и близким, которые Почта доставит бесплатно.
Справочно:
Вороний день (Вурнга хатл) — это ежегодный праздник встречи весны у северных народов. С 2011 г. в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре праздновать Вороний день принято во вторую субботу апреля. Серая ворона — одна из первых птиц, прилетающих в Западную Сибирь в апреле. Это время у народов ханты и манси связано с переходом на новый годовой цикл. Ворона выступает в роли посредника между зимой и летом, она символизирует смену времени года.
С уважением, Анна Первушина
Руководитель направления
Направление по внешним коммуникациям
Отдел по маркетингу и корпоративным коммуникациям
Макрорегион УРАЛ
АО «Почта России»
620000, Екатеринбург
Раб. +7 (343) 227-0436,,751
Внут. 8-660-0751
Anna.Pervushina@russianpost.ru