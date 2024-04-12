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Почта России доставит открытки гостей фольклорного праздника «Вороний день» в Ханты-Мансийске

12.04.2024

Старинный праздник коренных народов севера «Вороний день» пройдёт в этом году 13 апреля в Парке им. Бориса Лосева в Ханты-Мансийске. Здесь в шатре непосредственно в прогулочной зоне разместится специальный почтовый пункт.

К этому событию подготовили специальные тематические открытки со стихами хантыйской поэтессы Марии Вагатовой (Волдиной), посвящёнными весне, и изображением ворона — также символа наступающей весны для северных народов.

Сотрудники Почты помогут быстро найти индекс получателя и правильно заполнить адресные строки. Сразу отсюда участники фольклорного фестиваля смогут отправить послания родным и близким, которые Почта доставит бесплатно.

Справочно:

Вороний день (Вурнга хатл) — это ежегодный праздник встречи весны у северных народов. С 2011 г. в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре праздновать Вороний день принято во вторую субботу апреля. Серая ворона — одна из первых птиц, прилетающих в Западную Сибирь в апреле. Это время у народов ханты и манси связано с переходом на новый годовой цикл. Ворона выступает в роли посредника между зимой и летом, она символизирует смену времени года.

 

 

С уважением, Анна Первушина

Руководитель направления

Направление по внешним коммуникациям
Отдел по маркетингу и корпоративным коммуникациям
Макрорегион УРАЛ

 

АО «Почта России»

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Раб. +7 (343) 227-0436,,751

Внут. 8-660-0751

Anna.Pervushina@russianpost.ru

 

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12.04.2024

12.04.2024