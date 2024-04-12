В Ханты-Мансийске прошла ярмарка трудоустройства
Сегодня, 12 апреля, в Ханты-Мансийске в КВЦ «Югра-Экспо» состоялся региональный этап «Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Его участниками стали 43 предприятия приоритетных отраслей экономики, испытывающие потребность в кадрах. В их числе образовательные организации высшего и среднего профессионального образования; студенты и выпускники высшего и среднего профессионального образования, временно безработные.
Основная цель мероприятия — не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке были представлены вакансии от нескольких ведущих работодателей, посетители получали индивидуальное профессиональное консультирование, ознакомились с информацией о перспективных профессиях, поучаствовали в различных мастер-классах.
Тамара Мерова