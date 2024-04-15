В Ханты-Мансийске пройдет Окружная студенческая весна: зрителем может стать любой желающий
С 15 по 18 апреля Ханты-Мансийск станет творческой столицей: в город придет Окружной фестиваль «Студенческая весна». В фестивале примут участие около 670 студентов из 27 вузов и ссузов Югры, а зрителем конкурсных просмотров и событий Студвесны сможет стать любой желающий.
«Окружная студенческая весна – это не только самый большой и долгожданный для всех студентов Югры праздник творчества, это еще и проект, который действительно меняет судьбы. Мы хотим, чтобы атмосферой этого праздника могли проникнуться все жители и гости города, именно поэтому вход на открытие фестиваля и все конкурсные просмотры абсолютно свободный. У нас будет, на что посмотреть – студенты везут номера, которые ничем не уступают творчеству профессионального уровня, а зачастую и соответствуют ему. Приходите сами, берите с собой детей. Кто знает – может, маленькие зрители вдохновятся увиденным на сцене и в будущем тоже выйдут на нее: сначала в качестве участников Российской школьной весны, потом – нашей Окружной студенческой весны, а в итоге – и Российской студенческой весны», — отметил директор АНО «Молодёжный центр Югры» Виталий Андреев.
В 2023 году фестиваль пройдет в регионе уже в двадцать первый раз. Церемония открытия состоится 15 апреля в концертно-театральном центре «Югра-Классик» в 18 часов.
В следующие два дня, 16 и 17 апреля, площадками для творческих студентов станут также культурно-досуговый центр «Октябрь» и Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера. На сценах учреждений с утра и до вечера студенты представят свои номера в концертных направлениях «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр» и «Мода».
Концертно-театральный центр «Югра-Классик» в эти дни станет площадкой для показа 10 студенческих программ. Вузы и ссузы покажут многожанровую постановку, которая будет состоять из нескольких номинаций концертных направлений, связанных сюжетной линией. Здесь же пройдут и вечерние концерты с лучшими номерами конкурсных дней.
Кроме этого, свою работу уже в формате офлайн продолжат участники направлений «Арт», «Медиа» и «Видео».
Вход для зрителей на открытие, все конкурсные просмотры и вечерние концерты свободный. Программа опубликована в группе ВКонтакте фестиваля: https://vk.com/studvesnahmao?w=wall-2310569_17384.
В команде жюри фестиваля – 23 профессионала своих направлений. Среди них: главный балетмейстер, член художественного совета ХМАО-Югры, серебряный медалист Первых Российских Дельфийских игр, Лауреат Международных и Российских конкурсов Михаил Панков; заместитель директора по концертной работе Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева, заслуженный артист Республики Татарстан Максим Мулин; полуфиналистка шоу «Голос», победительница телевизионного проекта «Звезда», резидент и эксперт арт- кластера «Таврида», Татьяна Качурина; сценарист и креативный продюсер GoodStoryMedia (сериалы «Физрук», «Мир! Дружба! Жвачка!»), лауреат премий ТЭФИ и АПКиТ Александр Белов; профессиональный фотограф (публикации в журналах National Geographic), обладатель золотых медалей FIAP, Амбассадор Fujifilm Россия Константин Шамин; телеведущий, заместитель главного редактора телеканала «РБК», автор и ведущий программ «Бабич. Тренд», «PROФинансы» Даниил Бабич, и другие.
Окружной фестиваль является отборочным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2024 году и проводится в целях реализации государственной программы автономного округа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года». Следующими этапами станет Российская Студвесна для студентов вузов в Саратове (26 мая – 1 июня), а также для студентов ссузов в Ставрополе (11-17 июня).
Учредителями и организаторами являются Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, Ханты-Мансийская окружная общественная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», АНО «Молодёжный центр Югры».
За подробностями и актуальной информацией можно следить в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/studvesnahmao.
Ссылка с фото и видеоматериалами с фестиваля: https://disk.yandex.ru/d/4aIUkjwlIhyhNg.
Медиацентр
Окружного фестиваля «Студенческая весна»