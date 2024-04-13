Югорчан приглашают на восьмой кастинг детского вокального конкурса «Ты супер!»
Жителей Югры приглашают принять участие в кастинге восьмого сезона международного детского вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурс реализует телекомпания НТВ.
Участие в проекте открыто для молодых исполнителей с вокальными способностями, которые проживают в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также для детей, находящихся в школах-интернатах на территории России и стран СНГ в возрасте от 7 до 18 лет.
Первый этап кастинга проходит в онлайн формате.
Для участия необходимо заполнить анкету на официальном сайте телеканала НТВ, в разделе «Ты супер!». В анкете нужно указать имя, фамилию, возраст, город или населенный пункт проживания и рассказать немного о себе.
Помимо анкеты, необходимо прикрепить видео с коротким представлением ребенка и записью исполнения песни, а лучше нескольких песен. Видео нужно загрузить на любой файлообменник и указать ссылку или ссылки в анкете.
Информацию о возможных альтернативных способах подачи заявок на кастинг можно найти на официальном сайте телеканала по ссылке .