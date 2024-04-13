«Поехали на форумы – 2024»: платформа Росмолодёжь.События запустила новый сезон мероприятий
12 апреля, в День космонавтики, в Доме молодёжи на выставке “Россия” состоялось открытие сезона форумов платформы Росмолодёжь.События. Мероприятие прошло в офлайн- и онлайн-форматах в 27 регионах России под единым слоганом «Поехали на форумы – 2024». Запись интерактивного ток-шоу доступна в официальной группе Росмолодёжи ВКонтакте.
В этом году линейка форумов Росмолодёжи представлена 43 мероприятиями в 27 регионах страны от Калининграда до Камчатки во всех федеральных округах, включая новые регионы России. Подать заявку на форумы можно на обновленной платформе Росмолодёжь.События.
В день открытия сезона мероприятий платформа запустила работу экспертного клуба выпускников форумов «Гагарин». Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил важные особенности нового сезона: переход форумов в круглогодичный формат работы молодёжных образовательных центрах по всей стране и расширение категории участников.
«Сегодня проходит старт всей системы молодёжных форумов, в которых ежегодно участвуют более миллиона двухсот тысяч ребят. Принципиальным решением Президента с этого года в молодёжных форумах могут принять участие подростки, начиная с 14 лет. Перед ними открыты огромные возможности. Также наши международные друзья с Всемирного фестиваля молодёжи – гости из 190 стран мира – получат возможность участвовать в молодёжных форумах по всей стране и учиться в 16 молодёжных круглогодичных образовательных центрах», — Сергей Кириенко.
Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева встретилась с лучшими выпускниками форумов прошлых лет и отметила три ключевые нововведения нового сезона.
«Происходит трансформация форумов из ярких событийных «вспышек» — в большую полноценную систему для молодых людей. Президент запустил работу круглогодичных молодёжных центров: к четырём действующим присоединились еще 12 центров по всей стране. Второе – форумы становятся важным шагом в карьерной траектории участников, площадки мероприятий – место привлечения для компаний, наших партнёров молодых специалистов. На базе всех наших форумов запускается Центр карьеры, который в режиме нон-стоп будет осуществлять поставку вакансий и отбор ребят на форумах. Третье – расширение категории участников: форумы теперь доступны подросткам от 14 до 17 лет, на мероприятия можно будет приехать всей семьей, а также на форумах будут организованы семейные выходные», — сказала Ксения Разуваева.
Председатель правления Движения Первых Григорий Гуров рассказал, как дети будут интегрированы в форумы Росмолодёжи.
«В 2024 году школьники и студенты СПО впервые примут участие во всех 43 форумах Росмолодёжи. Движение Первых при поддержке ведомства подготовило для них полноценные профориентационные смены. Более 5000 ребят от 14 до 17 лет смогут получить уникальный опыт и полезные навыки в тех сферах деятельности, которые рассматривают как будущую профессию. Кроме того, у каждого участника будет возможность проявить инициативу и представить свой проект на грантовом конкурсе Росмолодёжи», — подчеркнул Григорий Гуров.
Руководитель федеральной Дирекции Форумов Росмолодёжи Екатерина Антонова рассказала ещё об одном из важных нововведений этого года: «Частью программ форумов станут образовательные экскурсии на крупнейшие местные предприятия, в компании, корпорации. Совместно с Росмолодёжь.Карьера на каждом форуме мы откроем Ярмарку вакансий, доступных в определённом субъекте. Для школьников это отличная возможность определиться с будущей профессией, а молодые профессионалы смогут принять решения по трудоустройству и релокации в другой регион».
На ВДНХ прошла презентация наработок программы «Творческой мастерской» в Мастерской управления «Сенеж» – ежегодного образовательного мероприятия, которое в этом году объединило 90 лучших выпускников и 43 программных директоров форумов Росмолодёжи. Для 150 участников была проведена экскурсия от Российского общества «Знание» и Роскосмоса.
Всероссийский форум «ШУМ» организовал работу студии подкастов. Ассоциация волонтёрских центров провела презентацию волонтёрского корпуса, а также полезную программу: все желающие смогли поучаствовать в сборе «Корзины добра» для военнослужащих СВО, подать заявку на вступление в регистр доноров костного мозга.
Во время запуска юбилейного пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялась презентация песни «Мы – молодёжь», которая станет музыкальным спутником всех форумов. Её исполнили резиденты арт-кластера Владимир Бабенко и Наталия Калюжная.
Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проведет на площадках форумов уникальные интерактивные задания на тему экологии, спорта, образования, искусства и волонтёрства. За их выполнение участникам будут начисляться баллы в сервисе «Другое Дело» ВКонтакте, которые можно обменять на билеты в музеи и театры, онлайн-подписки, путешествия, стажировки и призы от партнёров мероприятий.
Также к программе открытия форумного сезона присоединились регионы, которые в этом году станут эпицентрами молодёжных событий. Так, в Республике Дагестан дирекция форума «Каспий» провела для молодых людей презентацию форумов Росмолодёжи, в Ставрополе мероприятие было отмечено церемонией вручения паспортов в ходе Всероссийской программы Движения Первых «Мы – граждане России!». Во Владивостоке мероприятие прошло с участием главы города Константина Шестакова, амбассадоров и участников форума Таврида.АРТ, «Территория смыслов», «Бирюса», «Амур». В Запорожской области состоялась стратегическая сессия по формированию образовательной программы форума «Юг молодой». Дирекция форума «Машука» в Ставропольском крае провела благотворительный мастер-класс по созданию игрушек. В Алтайском крае стенд форума «Алтай. Территория развития» вел работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», а на семинаре в Петропавловске-Камчатском молодым людям рассказали, как создать проект, который будет иметь большие шансы на победу.
На обновлённой платформе Росмолодёжь.События открылась регистрация на всероссийские форумы: «Экосистема. Заповедный край», «Бирюса», Всероссийский форум рабочей молодёжи, «Шерегеш», «Ростов», «ГосСтарт» и окружные форумы: «БерегА», «Каспий», «Ладога», «На волне». Ранее была доступна регистрация на всероссийские форумы «Арктика. Лёд тронулся», «ШУМ», «Машук», «Пик возможностей», «Инженеры будущего», «ОстроVa», «Область будущего» и окружные форумы «Алтай. Территория развития», «УТРО», «Метеор».
Уникальное отличие молодёжной политики России – широчайший спектр направлений, в котором каждый найдет интересные темы. Владимир Путин создаёт широкие возможности для самореализации для молодёжи России. Огромное количество молодежных центров, фестивалей и форумов открывают новые перспективы для сотен тысяч молодых людей по всей страны. Мероприятия затрагивают очень широкий спектр тем и направлений. Экологическая повестка, государственное управление, развитие гражданского общества, волонтерство, туризм, творчество – интересное и важное для себя может найти каждый. Не менее важен и географический фактор – форумы организуются по всей стране, позволяя молодёжи познакомиться с Россией, её жителями, природой и культурой.
Росмолодёжь.События – специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные масштабные события (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности «Большая перемена» и другие