Патриотический квартирник пройдет в сквере Тюменского государственного института культуры
16 апреля в 18:00 в сквере ТГИКа состоится ежегодный квартирник, объединяющий любителей музыки. Патриотический квартирник — это регулярная акция кампании «Мы Помним», которую проводит «Молодая Гвардия». В этот раз соорганизатором мероприятия станет Тюменский государственный институт культуры.
Мероприятие соберет на одной сцене талантливых тюменских исполнителей и танцоров. Участники и гости смогут насладиться живым исполнением известных песен о Родине, героических подвигах и неиссякаемой любви к своей стране.
Особенностью вечера станет возможность для каждого желающего выступить на сцене. Кроме того, атмосферу дополнит чтение стихов под звуки саксофона.
Организаторы приглашают всех, кто разделяет любовь к музыке, присоединиться к этому знаменательному событию. Патриотический квартирник — это отличная возможность провести вечер в компании единомышленников, насладиться талантами местных артистов и поддержать дух патриотизма в сердцах тюменцев.
«В наше непростое время важно бережно сохранять историю и призывать чувство патриотизма у подрастающего поколения, для этого мы и проводим такие мероприятия», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
Дата и время: 16 апреля, начало в 18:00. Место проведения: сквер Тюменского государственного института культуры (ТГИК).
ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"