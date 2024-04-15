Начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре принял участие в торжественном заседании, посвященном 30-летию окружного парламента
Начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков принял участие в торжественной части 31 заседания, приуроченного к юбилею деятельности Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По этому случаю в зале заседаний собрались депутаты всех созывов. Поздравить их прибыли Губернатор автономного округа Наталья Комарова, коллеги из Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представители Тюменской областной Думы, руководители федеральных органов государственной власти и почетные граждане Югры.
В приветственной речи председателю окружной Думы Борису Хохрякову руководитель территориального Управления Росгвардии сказал, что «профессионализм и опыт работы депутатского корпуса способствует решению вопросов жизнеобеспечения Югры, защите прав и интересов его жителей, развитию гражданского общества и укреплению социальной стабильности в регионе».
Кроме того, перед собравшимися выступили почетные гости – Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, депутат Государственной Думы РФ Вадим Шувалов, Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов.
Наши группы в социальных сетях:
Одноклассники
Наш сайт территориального управления: