Антология литературы народа ханты
Завершение 2023 года ознаменовалось выходом в свет масштабного двухтомника антологии литературы народа ханты «Аранг, моньщанг, потранг ёх» («Сказки, песни, предания рассказывающий народ»), автором которого стала известная журналистка, прозаик народа ханты Зинаида Викторовна Лонгортова. Её помощниками также стали: К.П. Макарова, Р.Г. Решетникова и М.М. Лонгортова.
В начале этого года автор антологии З.В. Лонгоротова провела презентацию в сёлах Шурышкарского района, пообщалась, поблагодарила и вручила экземпляры авторам произведений, вошедших в издание.
Немало авторов антологии и из Югры, поэтому буквально на днях в окружную столицу – город Ханты-Мансийск – пришла посылка, весом более 40 килограмм.
11 апреля самобытная поэтесса Алла Иштимирова-Посохова в редакции национальных газет организовала презентацию издания, вручила югорским писателям авторские экземпляры, а затем по видеосвязи пообщались с Зинаидой Викторовной Лонгортовой. Она рассказала:
– Необходимость собрать литературные произведения на хантыйском языке вместе, в одном издании, я видела давно. К сожалению, на Ямале недостаточно представлено литературы на хантыйском языке, а многие произведения самобытных авторов из народа ханты ещё даже не видели свет.
Задумав несколько лет назад первую антологию хантыйской литературы, я и не могла представить, насколько объёмной будет работа. Выражаю огромную благодарность всем авторам, предоставившим свои произведения, а также помощникам, которые познакомили меня с новыми начинающими авторами.
Первый том посвящён фольклору, ибо литература начинается именно с неё. Во втором томе представлены произведения профессиональных и самобытных писателей из народа ханты. В антологии представлены произведения более ста хантыйских литераторов на шурышкарском, приуральском, казымском, сургутском и ваховском диалектах хантыйского языка.
Выпуск антологии вышел при финансовой поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в количестве 500 экземпляров.
Антологию литературы народа ханты «Аранг, моньщанг, потранг ёх» высоко оценил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, он отметил: «Это серьёзный труд, объединивший огромный массив творчества ямальских и югорских литераторов. Суровый край таит множество секретов, раскрыть которые могут только коренные жители. В каждом тексте – настоящие люди, метания их душ, достижения и потери, мудрость и опыт. В этом уникальном издании – вся глубина любви авторов к родной земле, к своим истокам. Уверен, что антология поможет читателям не только духовно обогатиться, но и узнать много интересного о Крайнем Севере и народах, населяющих этот дивный край».
Людмила Гурьева