Губернатор Югры объявила конкурс на гимн окружной студенческой весны
15 апреля в Ханты-Мансийске состоялась церемония открытия самого масштабного праздника студенческого творчества в Югре – окружного фестиваля «Студенческая весна», участниками которого станут 670 студентов из 22 вузов и 5 ссузов Югры.
Губернатор Югры Наталья Комарова: «Земляки, поздравляю вас с открытием фестиваля «Студенческая весна»! Студенческая весна, как и любые другие события в вашей жизни – это возможности. Я рассчитываю на то, что они помогут вам в дальнейшей жизни. Может быть, кто-то останется в творчестве, кто-то гармонично будет соединять в своей жизни профессию и увлечение творчеством, но в любом случае это – ваша возможность, ваш выбор. Я вас всех, каждого участника фестиваля благодарю за эту добрую энергетику. Девиз нашего фестиваля в этом году «Студвесной всё получается» – я знаю, вы справитесь».
Также Губернатор Югры объявила конкурс на создание гимна окружного фестиваля «Студенческая весна».
«Фестивалю 21 год, и такие события вырабатывают традиции, каждый год привносят что-то новое. Я предлагаю вне конкурса сочинить, создать гимн нашего фестиваля и на закрытии его впервые исполнить», –дала старт конкурсу Наталья Владимировна Комарова.
Открыли фестиваль творчества участники и победители прошлых лет, среди них – модная мастерская «Кардиган», Сергей Загарских, студия современной хореографии «Light IT». Финалом церемонии открытия стала региональная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Первый фестиваль», занявшая первое место на всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций, который прошел в Ханты-Мансийске в 2023 году.
Идея темы для региональной программы Югры для участия во Всероссийском фестивале в этом году была сформулирована во время церемонии открытия фестиваля – Наталья Владимировна Комарова выбрала из предложенных скрытых вариантов ответы на три вопроса: кто? Где? Что делали? Таким образом сформировался тезис «Звезды на сцене любовь ищут». Он и станет основой темы региональной программы – осталось лишь определить, какой: СПО или вузов.
Впереди участников фестиваля ждут самые важные дни: 16 и 17 апреля пройдут конкурсные просмотры творческих номеров. Площадками для них станут культурно-досуговый центр «Октябрь» и Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера. На сценах учреждений с утра и до вечера студенты представят свои номера в концертных направлениях «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр» и «Мода».
Концертно-театральный центр «Югра-Классик» в эти дни станет площадкой для показа 10 студенческих программ. Вузы и ссузы покажут многожанровую постановку, которая будет состоять из нескольких номинаций концертных направлений, связанных сюжетной линией. Здесь же пройдут и вечерние концерты с лучшими номерами конкурсных дней.
Кроме этого, свою работу в формате онлайн начнут участники направлений «Арт», «Медиа» и «Видео».
Всего на фестивале будет представлено 218 конкурсных номеров и 98 работ в онлайн направлениях.
Вход для зрителей на все конкурсные просмотры и вечерние концерты свободный. Программа опубликована в группе ВКонтакте фестиваля.
Отметим, что в 2024 году фестиваль проходит в регионе уже в двадцать первый раз. Окружной фестиваль является отборочным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2024 году и проводится в целях реализации государственной программы автономного округа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года». Следующими этапами станет Российская Студвесна для студентов вузов в Саратове (26 мая – 1 июня), а также для студентов ссузов в Ставрополе (11-17 июня).
Учредителями и организаторами являются Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, Ханты-Мансийская окружная общественная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», АНО «Молодёжный центр Югры».
За подробностями и актуальной информацией можно следить в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».
Медиацентр Окружного фестиваля «Студенческая весна»