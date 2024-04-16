Югорчане отметят Национальный день донора
КУ «Станция переливания крови ХМАО-Югры» обеспечивает компонентами крови 40 медицинских организаций региона. За прошлый год для лечения пациентов было выдано 10 тысяч литров эритроцитсодержащих компонентов, 39 тысяч доз тромбоцитов и более 5 тысяч литров плазмы.
Накануне Национального дня донора, который отмечается ежегодно 20 апреля, югорчане, пришедшие на донацию крови и ее компонентов, получат сувениры с донорской символикой от Службы крови. Дата праздника была выбрана неспроста. 20 апреля 1832 года было совершено первое успешное переливание крови, петербургский врач Андрей Мартынович Вольф провел его роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщины удалось спасти благодаря донорской крови мужа пациентки.
«Празднование Национального дня донора знаменательное событие, которое посвящено неравнодушным людям, готовым по первому зову откликнуться и помочь, поделившись частичкой себя, - отмечает главный трансфузиолог Югры Юрий Чемакин. - Донорская кровь необходима при хирургических вмешательствах, женщинам при осложненных родах, для лечения онкогематологических заболеваний, при ожогах, травмах, а также производстве лекарственных препаратов».
По его словам, на благо спасения жизней людей трудятся и медицинские специалисты станций переливания крови. На их плечах лежат не менее ответственные задачи. Первая – оценить безопасность участия в донорстве крови для человека и создать комфортные условия для донации. Вторая – обеспечить пациентов больниц качественными, инфекционно безопасными компонентами крови. Юрий Алексеевич, также напомнил, что люди, сдающие кровь, живут в среднем на 5 лет дольше. Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови в объеме до 500 мл безвредна и безопасна для здоровья человека. Активные доноры реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и легче переносят кровопотерю при ДТП и других несчастных случаях.