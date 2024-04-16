Югра встречает весну!
В минувшую субботу жители и гости столицы Югры отметили Окружной фольклорный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день», организованный Окружным Домом народного творчества.
Выступления творческих фольклорных коллективов, этноспортивные площадки, мастер-классы, ярмарка и, конечно, дефиле лауреатов Окружного конкурса на лучший костюм Вороны. Поверьте, здесь было чему удивиться и восхититься! Вороны и воронята – черные и белые, такие разные и красивые.
К празднику присоединилась губернатор Югры Наталья Комарова. Вместе с земляками и гостями региона Наталья Владимировна повязала на березе цветные ленты, загадав желания. Мы знаем, всё обязательно сбудется!
А еще из Ханты-Мансийска во все концы нашей необъятной России полетели весенние приветы. Более 300 открыток со стихами Марии Волдиной и изображением вестницы весны отправили югорчане своим родным и близким!
По доброй традиции гости праздника вместе с Марией Кузьминичной от всей души и сердца семикратно пожелали Добра и Света!
Участники конкурса выставочных проектов «Семейные истоки» из разных муниципальных образований региона продемонстрировали традиционный семейный уклад народов ханты и манси.
Экспертная комиссия решила присудить Гран-При выставочному проекту МКУК «Ульт-Ягунский Центр Досуга и Творчества» п. Тром-Аган Сургутского района.
По результатам народного голосования лучшим стала экспозиция «Кукольный театр «Мисне» МБУК «Культурно-спортивный комплекс «Триумф» с.п. Шеркалы Октябрьского района.
«С помощью сказок мы рассказываем о традициях и семейном укладе народа ханты, как они жили, охотились, рыбачили. Каждая история поучительна и помогает понять детям, что такое хорошо, а что - плохо. Ребята могут играть сказки сами или с родителями. Проект реализуется с 2021 года на средства гранта Губернатора Югры. Начиналось все с одного чума, но проект постепенно развивался. И сегодня мы с гордость говорим, что презентовали наш кукольный театр на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве», - рассказала автор проекта Екатерина Мироненко, директор учреждения.
Вороний день занимает значимое и почетное место в самобытной культуре обских угров. В праздничный день у каждого гостя праздника есть возможность прикоснуться и познакомиться с обычаями и традициями народов ханты и манси. Ворона – вестник весны, покровительница женщин и детей. И ее прилет обязательно ускорит наступление весенних теплых дней в северном крае!
Окружной Дом народного творчества