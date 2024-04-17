- Русский
- Хантыйский
В Ханты-Мансийске состоялся окружной «Вороний день»
С 2012 года, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа «О празднике и памятной дате Югры», День коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» стал окружным праздником, и с тех пор он официально отмечается на всей территории Югры.
13 апреля окружная столица очередной раз масштабно отметила праздник обских угров – «Вороний день». В Ханты-Мансийск со всего округа съехались творческие коллективы, мастера, участники окружного конкурса на лучший костюм вороны.
В этот день в городском парке имени Бориса Лосева царила атмосфера праздника – при входе расположились детские игровые, спортивные площадки, организованные городским этнокультурно-образовательным центром «Лыланг союм» («Живой ручеёк»).
Чуть поодаль на выставочных площадках были представлены изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, литература на языках коренных народов Югры.
Здесь же работали мастер-классы по изготовлению игрушечных воронят и вороньих гнёзд.
Участники конкурса выставочного проекта «Семейные истоки» познакомили гостей «Вороньего дня» с традиционным семейным укладом обских угров. Лучшим был признан проект «Ульт-Ягунского центра досуга и творчества», который был отмечен Гран-при.
Праздник посетила губернатор Югры Наталья Комарова, она вместе с горожанами, загадав желания, повязала на священное для обских угров дерево – берёзу – ленточки. «Мы знаем, все добрые помыслы обязательно сбудутся», – резюмировала глава региона.
Новшество этого праздничного дня – в парке работал почтовый пункт «Почта России», горожане и гости столицы могли бесплатно отправить родным и близким по всей России открытки с изображением вороны – вестницы весны и со стихами известной хантыйской поэтессы Марии Волдиной (Вагатовой). Более 300 открыток разлетелось по всей стране, а это значит, что о творчестве хантыйской поэтессы Марии Волдиной и древнем празднике обских угров – «Вороньем дне» – узнают в самых разных уголках России.
Концертную программу вели: известный хореограф Фаина Иштимирова и научный сотрудник музея «Торум Маа» Виктор Банк.
Гостей поприветствовала хантыйская поэтесса Мария Волдина, пожелав скорейшего мира и благополучия, удачи на промыслах, семейного счастья и здоровья.
Актёры театра обско-угорских народов «Солнце» по мотивам сказки Галины Слинкиной представили мини-спектакль о том, как у обских угров появилось почтенное уважение к первой весенней птице – вороне.
Затем началось выступление творческих фольклорных коллективов: «Тром-Ёван мокут» («Тромаганские ребята») (п. Тром-Аган), «Ас нэ» («Обская женщина») (с. Теги), «Увас хурамат» («Северные узоры») (г. Белоярский), «Моньщ хот» («Сказочный дом») (д. Шапша), «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»).
Своим пением порадовали: Валентина Тарлина, чета Тарлиных Светлана и Алексей, ученики Окружной школы по игре на национальных музыкальных инструментах исполнили традиционные наигрыши.
Известная хантыйская этнопевица Вера Кондратьева, исполнив песню о вороне, подвела итоги авторского проекта «Какая песня твоя? Песня матери и отца» и вручила сертификаты участникам.
Гостей праздника восхитил показ участниками окружного конкурса костюмов вороны – взрослые и дети слились в одно большое воронье семейство. Лучшие мастера были отмечены дипломами победителей.
«Вороний день» состоялся, а это значит, что по старинному календарю обских угров начался новый год – пусть настанет скорейший мир во всём мире!
Людмила Гурьева
Ёмвошн округ Вурӊа хӑтӆ вәс
2012-мит оӆ вўш эвӑӆт округ поступсы щирн Югра мўвев ӆуваттыйн Вурӊа хӑтӆ постӑсы питсўв.
Вән кєр тыӆӑщ 13-мит хӑтӆӑн Ёмвошн Борис Лосев нємпи рўтьщӑты тӑхийн округ Вурӊа хӑтӆ ӆэщӑтман вәс. Тыв арсыр вошӑт, кәртӑт эвӑӆт ариты-якты тӑхет хӑннєхуятӑт, вєрантты хуятӑт, мєт м па хурамӑӊ Вурӊа ими ӆәмӑтсухӑт вєрты ёх па па хуятӑт ӑктӑщсӑт.
Тәп рўтьщӑты тӑхия юхӑтмємн имухты уша вєрсум – мӑӊхӑтӆ оӆӊитсы – «Ӆыӆӑӊ союм» тӑхи вәнӆтӑты ёх няврємӑт пӑта арсыр кӑсупсэт ӆэщӑтсӑт.
Еӆӆы арсыр ванӆтупсэт, тынєсты, вәнӆтӑты хӑрӑт рәпитсӑт.
Тӑта мойӊ ёх няврємӆаӆ пиӆа вурӊайт па тыхӆӑт вєрсӑт.
«Хоттєӆ ёх уй» нємпи кӑсупсыйн кӑсты ёх шуши мир вәӆупсы оӆӑӊӑн ай тәсӑт па аӆьсӑт, муй щирн нюки хот ӆыпийн иса ӆэщӑтман вәӆ. Тӑм кӑсупсы артӑӆаты ёх Гран-при тынӑӊ мойӆупсы Ульт-Ягун кәртӑӊ культура хот рәпатнекӑта мойӆӑсӑт.
Вурӊа хӑтӆа округ кәща нє Наталья Комарова юхтыӆӑс, ӆўв вошӑӊ по мойӊ мир пиӆа хӑнтэт па вухаӆят пӑта мӑӊ сўмӑт ха щӑшкан сухӑт йирӑс. «Мўӊ вәӆэв, м нумсӑт вәӆупсыйн тывӆӑт», – ӆўв юхи хӑщум артӑн лупӑс.
Тӑм Вурӊа хӑтӆӑн йиӆуп вєр ӆэщӑтман вәс – «Почта России» тӑхи ёх Вурӊа хур пиӆа па хӑнты мир поэтесса имийн Мария Волдинайн хӑншум ӆўӊтарӑт пиӆа нємасыя открыткайт вєрсӑт. Вошӑӊ па мойӊ ёх открыткайт хуща м ясӊӑт хӑншум пийн рәтӆаӆа па ӆәхӑсӆаӆа Россия мўвев арсыр вошӑта па кәртӑта китсӑт. Щиты па тӑхетн вәӆты мир мўӊ хӑнты-вухаӆь мирӊӑӆўв Вурӊа хӑтӆ па хӑнты мир поэтесса Мария Волдина оӆӑӊӑн уша вєрӆӑт. Щиты хәӆумсот муӆтас открытка китсы.
Шуши мир якты вєр вәты нє Фаина Иштимирова па «Торум Маа» катра пурмӑсӑт ӆавӑӆты хотн рәпитты хә Виктор Банк етнхот тәсӊӑн.
Хӑнты мир поэтесса Мария Волдина вўща вєрман лупӑс, ӆәӆн сорашӑк ӆаӆь ат сухнӑс па иса мирӑт уяӊа-пищӑӊа, тумтака ат вәсӑт, м арат хўӆ, вой ат веӆпӑсӆӑсӑт, вўӆы тащ ат ӆавӑӆсӑт.
«Хӑтӆ» нємпи хӑнты-вухаӆь мирӊӑн театр ёх Галина Слинкина моньщ хўват Вурӊа имев оӆӑӊӑн етнхот ванӆтӑсӑт. Уша йис, муй пӑта йистєӆн мўӊ мирев тӑм хӑтӆ ӆэщӑтты питсӑт.
Щи пийн ариты-якты тӑхет ёх етнхот аӆьсӑт: «Тром-Ёван мокут» (Тром-Аган кәрт эвӑӆт), «Ас нє» (Тэк кәрт эвӑӆт), «Увӑс хурамӑт» (Нуви сӑӊхум вош эвӑӆт), «Моньщ хот» (Шапша кәрт эвӑӆт), «Ёмвош ёх».
Щи тумпи Валентина Швецова, Валентина Тарлина, Алексей па Светлана Тарлинӊӑн па па хуятӑт арисӑт. Айӆат ёх па няврємӑт арсыр нарӑс хӑтн юнтсӑт.
Вәтаӊ хӑнты ариты нє Вера Кондратьева ариты ёх кўтн «Муйсӑр нӑӊ арен? Ӑӊкен-ащен ар» кӑсупсы ӆэщӑтӑс. Тӑмхӑтӆ хуӆыева кӑстум ёха сертификат нєпекӑт мойӆӑс.
мӑӊхӑтӆ еӆпийн округ творчества хот ёх кӑсупсы ӆэщӑтсы – мосӑс хурамӑӊ вурӊа ими ӆәмӑтсух ёнтты. Тӑмхӑтӆ мєт хурамӑӊ ӆәмӑтсухӑт ёнтум ёх ишӑкты нєпекӑтн мӑсыйт.
Вурӊа хӑтӆ мӑнӑс, йис щирн мўӊ мўвевн йиӆуп оӆ оӆӊитсы – м оӆэв ат питӆ!
Людмила Шульгина