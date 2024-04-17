В селе Батово впервые провели «Вороний день»
Радует, что в последние годы на территории Югры начали возрождать древний праздник обских угров – «Вороний день». Так, буквально в прошедшую субботу, 13 апреля, в селе Батово Ханты-Мансийского района отметили «Вороний день».
Главными организаторами праздника стали работники сельского Дома культуры под руководством заведующей Алёны Андреевны Корепановой. Ей помогала Светлана Никитична Санкевич, бывший работник культуры, ныне заслуженный пенсионер, а также Вера Егоровна Паньшина (Кунина), которую специально пригласили из Ханты-Мансийска в качестве консультанта по проведению этого праздника.
На приглашение откликнулись все сельчане. Гостям праздника рассказали о коренных жителях, о значении «Вороньего дня» для обских угров, о том, почему эту пернатую так почитают.
Мастерица Татьяна Борисовна Августинович представила на выставке традиционную одежду, а также провела для сельских ребятишек мастер-класс по изготовлению игрушечной вороны.
Кроме того, для детей были организованы традиционные спортивные соревнования по перетягиванию палки, многие испытали себя в тройном национальном прыжке.
Рыбаки села Батово привезли свежую рыбу, из которой приготовили наваристую уху.
Жителям села Батово «Вороний день» очень понравился, они очень надеются, что эта традиция будет иметь продолжение.
Людмила Гурьева