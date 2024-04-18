На окружную студенческую весну приехали гости со Всемирного фестиваля молодежи
Три дня с 15 по 18 апреля в Ханты-Мансийске проведут гостьи из Перми и Москвы, выигравшие на выставочном пространстве Югры на ВФМ-2024 поездку в Югру – тур «Открываю весну», который приурочен к проведению окружного фестиваля «Студенческая весна».
Туры разыгрывались среди посетителей выставочного пространства Югры. В Ханты-Мансийск приехали две участницы Всемирного фестиваля молодёжи: Диана Ивановская из Перми, студентка Пермского государственного гуманитарно-педагогический университета, и Анастасия Бондаренко из Москва, старший координатор по работе с участниками проекта «Профразвитие» Департамента проектного управления АНО «Россия – страна возможностей».
«Выставочное пространство Югры на Всемирном фестивале меня покорило, но я понимала, что на нем показана лишь малая часть того, что есть в регионе. Мне очень захотелось увидеть его во всей красе и во всём масштабе, и моя мечта сбылась, когда я выиграла тур в Югру «Открываю весну», – отметила Диана Ивановская.
У гостей насыщенная программа: знакомство с культурой, кухней и природой Югры, посещение крупнейших спортивных и культурных объектов региона, встреча с представителями Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Главным событием программы станет фестиваль «Окружная студенческая весна», который проходит в Ханты-Мансийске с 15 по 18 апреля. Участие в нем принимают порядка 670 студентов из 27 вузов и ссузов региона.
«В Ханты-Мансийске я третий раз, но все предыдущие поездки были рабочими. Я очень наслышана о Студвесне в Югре, ожидания у меня самые хорошие: я уверена, что Студвесна меня покорит, и я в полной мере прочувствую на себе эту теплую атмосферу югорского фестиваля студенческого творчества. Отдельно радует то, что я познакомлюсь с Ханты-Мансийском с новой стороны. Уверена, что солнце, которое светит сейчас на улице, я увезу с собой внутри», – поделилась ожиданиями от поездки Анастасия Бондаренко.
Участницы уже приняли участие во встрече с представителями Департамента молодежной политики и АНО «Молодёжный центр Югры», где обсудили опыт региона в проведении мероприятий для молодежи и отдельно уделили внимание окружному фестивалю «Студенческая весна».
«Окружная студенческая весна – это крупнейшее в Югре мероприятие для молодежи, в 2024 оно проходит уже в 21-ый раз. Образовательные организации в регионе удалены друга от друга – собраться вместе им удается раз в год на студвесне. Ребята живут буквально «от весны до весны». Это большой и важный для всех нас проект, опыт реализации которого в том числе позволил в 2023 году провести в Югре Российскую студенческую весну для СПО. Эта студенческая весна стала самой «северной» на всю тридцатилетнюю историю всероссийского фестиваля. Тогда в Ханты-Мансийск приехали более 2000 участников из порядка 80 регионов страны», – прокомментировал Роман Швейкин, заместитель директора АНО «Молодёжный центр Югры».
15 апреля Анастасия и Диана посетили площадку фестиваля «Окружная студенческая весна», где их встретила губернатор Югры Наталья Комарова и подарила толстовки фестиваля, после они оставили пожелания участниками на символе фестивале – ромашке.
«Толстовки – это настоящий символ Югры на всех мероприятиях для молодежи. Их знают и узнают далеко за пределами округа. И на Российской студенческой весне, и на ВФМ участники из других регионов и стран отмечали: «если видишь участника в яркой и стильной толстовке – он точно из Югры»», – отметил Роман Швейкин.
На церемонии открытия фестиваля гостьи познакомились со студенчеством Югры и его творчеством, увидели, какая она – #СемьяХМАО, и проскандировали вместе с ней «Ханты-Мансийский А!О!». Далее участниц тура ждут вечерние концерты 16 и 17 апреля и главное событие фестиваля – гала-концерт с подведением итогов 18 апреля.
Напомним, что окружной фестиваль является отборочным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2024 году и проводится в целях реализации государственной программы автономного округа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года». Следующими этапами станет Российская Студвесна для студентов вузов в Саратове (26 мая – 1 июня), а также для студентов ссузов в Ставрополе (11-17 июня).
Учредителями и организаторами являются Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, АНО «Молодёжный центр Югры», Ханты-Мансийская окружная общественная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».
За подробностями и актуальной информацией можно следить в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/studvesnahmao.
Ссылка на фото с участницами тура: https://disk.yandex.ru/d/__TQj9977RKf7Q.
Медиацентр
Окружного фестиваля «Студенческая весна»