Волонтеры перевозят вещи жителей в безопасное место и продолжают работу на дамбе
В связи с возможным подтоплением некоторых районов Тюменской области активисты «Молодой Гвардии Единой России» принимают участие в мероприятиях по предотвращению ЧС. Волонтеры оказывают помощь в укреплении дамб, погрузке и транспортировке бытовой техники жителей в специально отведенные склады и информировании населения о мерах безопасности.
В районе города Ишим и села Казанское волонтеры совместно со студентами Ишимского педагогического института распределили около тысячи мешков с песком для создания защитных барьеров вокруг лицея, работают над укреплением противопаводковых дамб во всех районах, подверженных подтоплению. Кроме того, молодогвардейцы готовят пункты временного размещения для возможной эвакуации населения: перевозят и размещают кровати и матрасы.
«Наша основная задача – помочь людям и уменьшить потенциальный ущерб от наводнения, а также обеспечить безопасность жителей Тюменской области. Мы работаем совместно с местными властями и МЧС, чтобы наши действия были максимально эффективны», – сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
Активисты также занимаются перевозкой личных вещей и техники жителей из зон, наиболее уязвимых к подтоплению, на специально оборудованные складские помещения. Эта мера позволяет снизить материальный ущерб для населения в случае наводнения.
«С 12 апреля Молодая Гвардия оказывает различную помощь в подготовке города Ишима к наводнению. Наша волонтерская группа из Тюмени уже включена в работу по укреплению дамбы на территории города Ишима и села Казанское. Также оказывается помощь местным жителям в перевозке вещей в специально отведенные городом склады для населения из частных домов, которые находятся в зоне, подверженной затоплению», — сказал руководитель волонтерской группы от «Молодой Гвардии» Денис Артюхов.