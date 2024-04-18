Росгвардия напоминает югорчанам о необходимости соблюдения правил хранения оружия

В преддверии начала весеннего сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре проводят проверки соблюдения гражданами законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, а также напоминают владельцам