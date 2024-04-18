Росгвардия напоминает югорчанам о необходимости соблюдения правил хранения оружия
В преддверии начала весеннего сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре проводят проверки соблюдения гражданами законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, а также напоминают владельцам охотничьего оружия о необходимости соблюдения правил его хранения, ношения и транспортировки.
С начала года сотрудники Росгвардии осуществили более 5,5 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия у граждан по месту жительства. Выявлено более 300 нарушений законодательства. Изъято более 400 единиц оружия, аннулировано свыше 200 лицензий и разрешений. Все виновные лица привлечены к административной ответственности.
Во время рейдовых мероприятий сотрудники Росгвардии также напоминают владельцам гражданского огнестрельного оружия о соблюдении правил хранения, ношения и транспортировки оружия, акцентируя их внимание на соблюдении мер личной безопасности при его использовании. Важно помнить, что в случае его утраты и (хищения) необходимо незамедлительно уведомить орган внутренних дел и подразделение ЛРР Росгвардии по месту происшествия о случившемся, подробно изложив все обстоятельства.
Ответственность граждан, за нарушения правил оборота оружия предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ).
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