В Югре Росгвардия и Рыбоохрана рассказали региональным СМИ о подготовке к оперативно-профилактическому мероприятию «Весенний нерест»
В Ханты-Мансийске врио начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Николай Кобелев и руководитель Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства Иван Матаев в рамках брифинга рассказали журналистам региональных СМИ о подготовке к оперативно-профилактическому мероприятию «Весенний нерест».
«Сотрудники спецподразделений Росгвардии продолжают оказывать содействие инспекторам Росрыболовства согласно плана сотрудничества и координации деятельности в сфере охраны водных биологических ресурсов. На постоянной основе участвуют в проведении оперативно-профилактических мероприятий – «Весенний нерест», «Осенний нерест», «Ставная сеть» и другие», – отметил врио начальника территориального управления полковник полиции Николай Кобелев.
В рамках реализации Плана контрольно-надзорных мероприятий по охране популяции сиговых видов рыб на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сотрудники рыбоохраны при непосредственном участии личного состава Росгвардии с июня по октябрь 2023 года обеспечили контроль прохода нерестового стада муксуна, нельмы на реке Обь от границы с Ямало-Ненецким автономным округом по территории Югры.
За время совместной работы выявлено и пресечено сотни нарушений природоохранного законодательства, изъяты тысячи незаконных орудий рыболовства, возбуждены десятки уголовных дел за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов ценных и особо ценных видов.
В присутствии личного состава ведомства лучшие бойцы ОМОН «Стерх» награждены благодарственными письмами.
Совместная работа ведомств продолжится и в 2024 году.
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