Более 4,9 тысяч самозанятых жителей Югры направили страховые взносы для формирования будущей пенсии

Самозанятые граждане законодательно освобождены от уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование. Вместе с тем, без уплаты взносов не будут формироваться их страховой стаж и пенсионные коэффициенты, необходимые для назначения страховой пенсии по старости.