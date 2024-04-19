Библионочь в Окружной библиотеке
Ханты-Мансийск, Мира 2 • тел.:(3467) 33-33-21 • ugra@okrlib.ru • www.okrlib.ru
Друзья!
Прямо сейчас откройте заметки в телефоне и запишите: 20 апреля, с 18.00 до 22.00 иду на Библионочь в Окружную библиотеку.
И берите с собой всю семью! В этом году мероприятие будет посвящено семейным традициям.
Гости смогут пройти квестовые испытания, принять участие в беспроигрышной лотерее, создать на творческих мастер-классах сувениры собственными руками, сыграть всей семьей в настольные, интеллектуальные, детективные игры, побывать на интересном лектории, посвященном теме поколений семьи, истории своего рода, сделать памятные снимки на тематических фотозонах.
Всю «ночь» будет работать книжный развал, где можно оставить свои книги в дар или взять почитать что-то для себя.
Завершить вечер можно будет, уютно устроившись в атриуме библиотеки на литературно-музыкальном квартирнике.
Вход платный: 200 руб. Купить билет здесь: https://okrlib.ru/events/9110.
Для льготных категорий (при предъявлении подтверждающего документа) вход бесплатный.
Ждём всех! Окружная библиотека, ул. Мира, 2