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С начала года еще 20 жителей Югры решили стать донорами костного мозга с помощью Почты России

19.04.2024

С начала года еще 20 жителей Югры решили стать донорами костного мозга с помощью Почты России

С начала 2024 г. ещё 20 жителей Югры стали потенциальными донорами костного мозга. Всего с запуска проекта заявки из ХМАО с помощью Почты направили более 350 человек. Совместный проект, который упростил процедуру вступления в регистр доноров, с лета 2021 г. развивают Почта России, Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфонд. 

Раньше добровольцам, чтобы войти в регистр доноров, необходимо было сдать кровь на типирование для определения генотипа. Совместный проект Почты России, Национального РДКМ и Русфонда расширил возможности для вступления в регистр. Теперь достаточно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, анкетой о состоянии здоровья и необходимыми документами для вступления в регистр.

Кандидат на вступление в регистр может самостоятельно, без медицинского работника, взять мазок с внутренней стороны обеих щёк. После этого палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань заказным письмом, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца. Пересылка образца бесплатна – её оплатит Почта России. Данные попадут в Информационную систему Национального РДКМ.

Стать потенциальным донором костного мозга может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет.

Анна Первушина

Руководитель направления

Направление по внешним коммуникациям
Отдел по маркетингу и корпоративным коммуникациям
Макрорегион УРАЛ

 

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19.04.2024

19.04.2024