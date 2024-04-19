Офицеры Росгвардии в Югре рассказывают старшеклассникам о поступлении в Пермский военный институт
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели со старшеклассниками ряд встреч, направленных на информирование югорчан об условиях поступления и обучении в вузе ведомства.
Представители вневедомственной охраны территориального управления в Сургуте, Нягани, Радужном и Белоярском проинформировали ребят о том, что вуз ведет подготовку специалистов связи, автоматизированных систем, тылового, технического и кинологического профилей.
Сегодня Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации по праву считается одним из ведущих военных вузов в системе образования Росгвардии.
«Встречи с сотрудниками в погонах всегда интересны. Я собираюсь поступать в военный институт, и мне важно было узнать детали», – поделилась Мария – ученица сургутской школы № 29.
«Мы проводим широкомасштабную работу со старшеклассниками образовательных учреждений Югры, доводим ценную информацию, позволяющую подрастающему поколению сделать выбор вуза по заданным критериям», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Справочно.
Пермский военный институт Росгвардии является единственным ведомственным военно-учебным заведением, готовящим офицеров-специалистов с высшим профессиональным образованием по 8 специальностям: «Транспортные средства специального назначения», «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Специальные радиотехнические системы», «Наземные транспортно-технологические средства», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Биология», «Тыловое обеспечение», – а также единственным вузом Росгвардии, в котором обучаются курсанты-девушки.
За годы существования учебного учреждения оно подготовило более 6 тысяч офицеров для войск правопорядка, из них около тысячи выпускников получили дипломы с отличием, более 70 курсантов окончили военный институт с золотой медалью.
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