В Шапше отметили «День прилёта птиц»
С приходом весны всё вокруг наполняется птичьими трелями. В честь пернатых 20 апреля в деревне Шапше Ханты-Мансийского района в очередной раз отметили «День прилёта птиц».
Праздник начался с концертной программы, которую вела известный хореограф, художественный руководитель фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» Фаина Павловна Иштимирова.
Известно, что обские угры особо почитают первую весеннюю птицу – ворону, поэтому сегодня Мария Гришкина в образе этой пернатой поприветствовала гостей праздника, пожелала, чтобы скорей на всей Земле настал мир, чтобы в этом году народилось много детишек, чтобы год был урожайным.
Затем своими концертными номерами жителей и гостей праздника «Дня прилёта птиц» порадовали юные воспитанники местного Дома культуры, участники детского коллектива «Моньщ хот» («Сказочный дом») (руководитель Лидия Александровна Алясова). Детишки исполнили стихи, песни, сценки, отгадывали загадки о птицах.
Сегодня в честь вороны – первой вестницы весны – звучали песни в исполнении: хантыйской этнопевицы Веры Кондратьевой, фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»), самобытного певца Ивана Сандрина.
Также состоялось дефиле – юные модели продемонстрировали наряды, сшитые Заслуженным мастером России Марией Григорьевной Эккерт (Молдановой).
В завершение праздника все дружно с добрыми мыслями повязали ленточки на берёзы – священном дереве обских угров.
Сегодня здесь на площади расположился уютный чум, в котором каждый мог согреться ароматной ухой, саламатом, попить чай с рыбным пирогом.
Организаторами праздника стали: администрация и Дом культуры деревни Шапши, руководитель детского фольклорного коллектива «Моньщ хот» Л.А. Алясова, этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», председатель правления «Союза общин коренных малочисленных народов Севера» О.Г. Шатин.
Людмила Гурьева