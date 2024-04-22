Вышли три тома книги «Юрий Вэлла. Избранное»
18 апреля в Государственной библиотеке Югры состоялась презентация трёхтомника «Юрий Вэлла. Избранное».
В связи с этим событием руководитель издательского проекта «Юрий Вэлла. Избранное» Ольга Геннадьевна Корниенко рассказала, что этот проект был посвящён 75-летию со дня рождения писателя и издан на средства гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию гражданского общества.
По словам Татьяны Юргенсон, принимавшей своё непосредственное участие в работе над этими тремя томами, книга вышла тиражом в три тысячи экземпляров и, в первую очередь, её распространят по всем библиотекам Югры и Ямала.
Авторы этого необычного художественного издания выражают свою признательность семье писателя, супруге, дочери, искусствоведам, учёным, этнографам и всем неравнодушным людям за помощь в написании книги.
Владимир Енов