Пумащипа, рахмат, Казань!
В Ханты-Мансийске состоялись первые гастроли Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Они были организованны ФГБУК «Росконцерт», согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.
С 16 по 18 апреля на сцене «Театра обско-угорских народов – Солнце» казанские артисты показали три спектакля «Лейли и Меджнун», «Необыкновенные ичиги» и «Гульчачак».
Особенностью постановок явилось то, что все они сыграны на татарском языке и были обеспечены синхронным переводом на русский язык.
Нам посчастливилось посмотреть спектакль «Гульчачак». Здесь персонажи татарской народной сказки ожили в совершенно неожиданном месте и в непривычном виде. В дремучем лесу жила злая ведьма – убыр. У неё был сын, который влюбился в красавицу Гульчачак. Ночью он выкрал девушку из родного дома, стали они жить втроём. Однажды ведьмин сын отправился в дальнюю дорогу, а убыр заперла невестку на замок. Однажды ведьма забыла её запереть и Гульчачак сбежала к родным. Узнав об этом, ведьма, обернувшись в волчицу, кинулась вдогонку. Но мать-природа была добра к девушке, могучий вяз, озеро, берёза умело скрывали её от волчицы. Со злой убыр расправился брат Гульчачак, который и привёз сестру к родителям. Сказка учит никогда не сдаваться, искать выход из любой трудной жизненной ситуации. Понравилась режиссёрская находка в изображении могучего раскидистого вяза, озера, берёзы. Музыкальное оформление впечатлило, порой казалось, что мы, зрители, сами оказались в действии, нам самим было жутко страшно за Гульчачак, а это значит, что по-режиссёрски удалось обыграть народную сказку.
Все постановки вызвали неподдельный интерес у зрителей, и об этом они высказались после показа спектакля «Гульчачак». Режиссёр Булат Гатауллин пригласил всех зрителей отведать чак-чак, испить чашку чая, а заодно и пообщаться. Он отметил: «Мы впервые играли этот спектакль вне стен своего театра, и надо сказать, у нас площадка совсем другая. Сегодня мы для себя сделали вызов – здесь спектакль выглядел совсем иначе, но мы получили очень интересный и положительный опыт. То, что в ТЮЗе мы играем спектакли на татарском языке, это наша и радость, и гордость. Для нас это очень важно, и есть желание ставить такие крутые спектакли на родном языке, чтобы влюбить в национальный театр молодое поколение. Одна из наших миссий – сохранить и передать им родной язык. Того же самого желаем и вашему театру обско-угорских народов «Солнце» и ждём вас у себя, в Казани. Вы очень тепло нас встречали, провели нам экскурсии по городу, мы посмотрели достопримечательности, классный город! Спасибо вам за теплоту, положительную энергию».
На хантыйском и мансийском языках с ответным приветствием выступили Валентина Тарлина и Тамара Мерова. В. Тарлина сказала: «Солнце светит всем, и сегодня я услышала ваш язык, узнала о ваших традициях. Нас объединяет общий свет, мы тоже поклоняемся природе, в наших сказках также есть силы добра и зла, и как мы убеждаемся, – побеждает серединка. Этот спектакль у меня останется в сердце, мне захотелось творить, мечтать и приехать в ваш город. Я желаю вашему театру процветания». Тамара Мерова отметила важность миссии передачи родного языка посредством театрального искусства.
Артисты Казанского ТЮЗа были удивлены и рады услышать речь на языках коренных народов Югры, потому, как оказалось, им за четыре дня ни от кого не удалось услышать.
С гастрольным визитом осенью «Театр обско-угорских народов – Солнце» ждут в Казани. На показ зрителям театр повезёт три спектакля «Сказка на бубне», «Я – человек», «Матерь – огонь».
Тамара Мерова