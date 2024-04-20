Пумащипа, рахмат, Казань!

В реальной жизни защититься от нападения паукообразных поможет соблюдение правил посещения лесных массивов, дачных участков и, конечно, ваша внимательность. А, вот защитить организм от таких заболеваний, как клещевой энцефалит, болезнь Лайма может только вакцинация!